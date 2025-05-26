История с запиской в "Шахеде": действительно ли оккупанты начали устанавливать в БПЛА искусственный интеллект

Российские "Шахеды" еще с прошлого года управляются дистанционно и никакой сенсации в этом нет. Силы обороны Украины их сбивают.

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Об этом сообщил руководитель Центра распространения дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"История о "записках в шахедах" и управление через Телеграмм-боты — это конечно что-то. Относительно дистанционного управления — некоторые "Шахэды" еще с прошлого года так управляются, на них камеры устанавливали и управляли дистанционно. Никакой сенсации — их сбивают", — написал он.

Андрей Коваленко отметил, что искусственного интеллекта у "Шахедов" в настоящее время нет.

"У россиян есть другой ударный дрон с ИИ, но это не "Шахед". Россияне в целом без Китая не имеют возможностей серьезного развития ИИ, который мог бы конкурировать с Западом", — резюмировал Андрей Коваленко.

Аналитики Defense Express отмечают, что враг действительно постоянно модернизирует дроны типа Shahed-136 и использует в них 4G-модем и даже Telegram-ботов, но информация об искусственном интеллекте требует отдельного объяснения.

"Россияне действительно могут устанавливать 4G-модемы в "шахэды" и это не является новостью с ноября 2023 года, когда впервые был зафиксирован такой случай. И действительно, "шахед" может оснащаться камерой для передачи видео, о чем известно с марта 2024 года. Но это не имеет никакого отношения к искусственному интеллекту. В отличие от другого дрона, который уже может бить на 100 км является именно автономным дроном другого типа. Не "шахедом", то есть дальнобойным дроном, дипстрайком, а барражирующим боеприпасом типа "Ланцет", — говорят аналитики.

Напомним, что 26 ранее специалист по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов сообщил, что ВС РФ активно внедряют БпЛА с искусственным интеллектом, которые могут убивать много гражданских людей.

Также сообщалось, что украинский БпЛА Raybird-3 получит новую систему электромагнитного спектра. Украинская компания Skyeton совместно с датской компанией Quadsat разрабатывает новую полезную нагрузку для этого дрона.