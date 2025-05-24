Атакуют цели без разбора: дроны ВС РФ с системой ИИ могли убить много людей (фото)
ВС РФ активно внедряют БПЛА с искусственным интеллектом. Известно о случае, когда семь БПЛА прилетели в поселок Великий Бурлук в Харьковской области.
Изучение российских БПЛА с системой ИИ продолжается, сообщил специалист по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш").
"Представители всех украинских ведомств уже работают над этой проблемой. Ищем противодействие и найдем", — подчеркнул он.
Очевидно, дроны во время пролета заметили скопление машин возле "Новой Почты" и людей на рынке. Система ИИ решила атаковать цель и все БПЛА начали пикировать вниз. Чудом все живы и здоровы.
По словам эксперта, для таких БПЛА нет разницы, какие цели атаковать. Уникальная цветная маркировка на крыльях позволяет рою дронов держаться стаей.
"Идут как птицы друг над другом, чтобы видеть маркировку", — пояснил "Флэш".
Один целый беспилотник, по данным военного, атаковал туалет и утонул в нем.
"Если кому-то нужен трофей, знаете, где его найти. Доставать желающих не нашлось", — заключил он.
Отметим, что ВС РФ еще с начала 2025 года усилили атаки дронами с системой ИИ, которая позволяет управлять ими автономно. Версия с бензиновым двигателем атакует цель на расстоянии до 100 км от линии фронта.
Напомним, ночью 24 мая россияне нанесли массированный удар дронами по Киеву. В жилых домах от ударов горели квартиры.
Фокус уже писал, как военные ВСУ применили новый ударный дрон "Булава", аналог российского "Ланцета". БПЛА поразили довольно важные цели: комплексы ПВО средней дальности "Бук-М3", зенитные комплексы "Тор" и средства РЭБ "Поле-21".