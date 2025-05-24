Атакуют цели без разбора: дроны ВС РФ с системой ИИ могли убить много людей (фото)

ВС РФ активно внедряют БПЛА с искусственным интеллектом. Известно о случае, когда семь БПЛА прилетели в поселок Великий Бурлук в Харьковской области.

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Изучение российских БПЛА с системой ИИ продолжается, сообщил специалист по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш").

"Представители всех украинских ведомств уже работают над этой проблемой. Ищем противодействие и найдем", — подчеркнул он.

Очевидно, дроны во время пролета заметили скопление машин возле "Новой Почты" и людей на рынке. Система ИИ решила атаковать цель и все БПЛА начали пикировать вниз. Чудом все живы и здоровы.

Искусственный интеллект наводит БПЛА на любые цели

По словам эксперта, для таких БПЛА нет разницы, какие цели атаковать. Уникальная цветная маркировка на крыльях позволяет рою дронов держаться стаей.

"Идут как птицы друг над другом, чтобы видеть маркировку", — пояснил "Флэш".

Один целый беспилотник, по данным военного, атаковал туалет и утонул в нем.

"Если кому-то нужен трофей, знаете, где его найти. Доставать желающих не нашлось", — заключил он.

Отметим, что ВС РФ еще с начала 2025 года усилили атаки дронами с системой ИИ, которая позволяет управлять ими автономно. Версия с бензиновым двигателем атакует цель на расстоянии до 100 км от линии фронта.

Напомним, ночью 24 мая россияне нанесли массированный удар дронами по Киеву. В жилых домах от ударов горели квартиры.

Фокус уже писал, как военные ВСУ применили новый ударный дрон "Булава", аналог российского "Ланцета". БПЛА поразили довольно важные цели: комплексы ПВО средней дальности "Бук-М3", зенитные комплексы "Тор" и средства РЭБ "Поле-21".