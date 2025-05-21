РФ увеличила дальность полностью автономного дрона-камикадзе до 100 км (фото)

С начала 2025 года ВС РФ усилили применение новых баражирующих боеприпасов, оснащённых системами автономного управления на основе алгоритмов машинного зрения. Было зафиксировано применение версии с бензиновым двигателем — это позволило дрону атаковать цель на расстоянии до 100 км от линии фронта.

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Об этом 21 мая в соцсетях сообщил украинский специалист Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Комментируя новость аналитики Defense Express отметили, что речь идет не просто о новой модификации, а об опасном технологическом скачке в сфере автономного оружия. Если в начале года такие дроны атаковали цели на удалении около 30 км, то уже в апреле была зафиксирована дальность до 80 км. Теперь же зафиксировано применение версии БПЛА с дальностью до 100 км.

Специалисты добавили, что Россия активно внедряет решения, позволяющие дронам действовать без GPS-навигации, полагаясь исключительно на визуальную навигацию, машинное зрение и внутреннюю базу данных. Это делает боеприпас минимально уязвимым к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Компонент российского БПЛА Фото: Facebook / Cергей Флэш

Элементы двигателя российского БПЛА Фото: Facebook / Cергей Флэш

Новый российский дрон, название которого пока неизвестно, способен:

самостоятельно выйти в заданный район без спутниковой навигации и провести визуальное распознавание местности;

обнаружить, классифицировать и выбрать цель по видеоданным, а затем принять решение об атаке и нанести удар без участия оператора.

Электронное оборудование российского БПЛА Фото: Facebook / Cергей Флэш

Такая степень автономии представляет серьезную угрозу. Особенно с учетом того, что российские военные не ограничивают применение таких дронов исключительно военными целями, и в отличие от западных подходов к боевому ИИ, не придерживаются принципа "человек в контуре принятия решений".

Российский дрон оснащается:

комбинированной осколочно-фугасной боевой частью массой около 3 кг;

высокочувствительной видеокамерой;

встроенным модулем видеопотоковой обработки;

локальной базой визуальных данных объемом от 100 ГБ.

Главным элементом системы выступает программное обеспечение — алгоритмы машинного зрения, отвечающие за навигацию, селекцию и атаку цели.

По оценке аналитиков, с появлением этой технологии Россия может приступить к ее массовой интеграции в другие типы дальнобойного вооружения — дроны-камикадзе большой дальности, миниатюрные крылатые ракеты и т.п. А возможность полного отказа от связи и GPS делает такие системы крайне устойчивыми к подавлению и сложными для перехвата.

Напомним, Вооруженные силы РФ начали запускать обновленные дроны "Шахед" с большим количеством взрывчатки — до 90 кг. Это свидетельствует о том, что россияне сохранили возможности для модернизации оружия.