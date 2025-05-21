РФ збільшила дальність повністю автономного дрона-камікадзе до 100 км (фото)

З початку 2025 року ЗС РФ посилили застосування нових баражувальних боєприпасів, оснащених системами автономного управління на основі алгоритмів машинного зору. Було зафіксовано застосування версії з бензиновим двигуном — це дало змогу дрону атакувати ціль на відстані до 100 км від лінії фронту.

Related video

Про це 21 травня в соцмережах повідомив український фахівець Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Коментуючи новину, аналітики Defense Express зазначили, що йдеться не просто про нову модифікацію, а про небезпечний технологічний стрибок у сфері автономної зброї. Якщо на початку року такі дрони атакували цілі на відстані приблизно 30 км, то вже у квітні було зафіксовано дальність до 80 км. Тепер же зафіксовано застосування версії БпЛА з дальністю до 100 км.

Фахівці додали, що Росія активно впроваджує рішення, які дають змогу дронам діяти без GPS-навігації, покладаючись виключно на візуальну навігацію, машинний зір і внутрішню базу даних. Це робить боєприпас мінімально уразливим до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Компонент російського БпЛА Фото:

Елементи двигуна російського БпЛА Фото:

Новий російський дрон, назва якого поки що невідома, здатний:

самостійно вийти в заданий район без супутникової навігації та провести візуальне розпізнавання місцевості;

виявити, класифікувати та вибрати ціль за відеоданими, а потім ухвалити рішення про атаку і завдати удару без участі оператора.

Електронне обладнання російського БпЛА Фото:

Такий ступінь автономії становить серйозну загрозу. Особливо з урахуванням того, що російські військові не обмежують застосування таких дронів виключно військовими цілями, і на відміну від західних підходів до бойового ШІ, не дотримуються принципу "людина в контурі ухвалення рішень".

Російський дрон оснащується:

комбінованою осколково-фугасною бойовою частиною масою майже 3 кг;

високочутливою відеокамерою;

вбудованим модулем відеопотокової обробки;

локальною базою візуальних даних обсягом від 100 ГБ.

Головним елементом системи виступає програмне забезпечення — алгоритми машинного зору, що відповідають за навігацію, селекцію й атаку цілі.

За оцінкою аналітиків, з появою цієї технології Росія може приступити до її масової інтеграції в інші типи далекобійного озброєння — дрони-камікадзе великої дальності, мініатюрні крилаті ракети тощо. А можливість повної відмови від зв'язку і GPS робить такі системи вкрай стійкими до придушення і складними для перехоплення.

Нагадаємо, Збройні сили РФ почали запускати оновлені дрони "Шахед" із більшою кількістю вибухівки — до 90 кг. Це свідчить про те, що росіяни зберегли можливості для модернізації зброї.