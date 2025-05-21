ВС РФ запускают "тяжелые Шахеды": какие проблемы возникли после модернизации дрона (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации начали запускать обновленные БпЛА "Шахед" с большим количеством взрывчатки, и это показывает, что россияне сохранили возможности для модернизации оружия. Вес беспилотника не повлияет на работу мобильных групп Вооруженных сил Украины, пояснил израильский военный обозреватель. С другой стороны, появятся проблемы со сбиванием на высоте.

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Об особенностях более тяжелого чем раньше БпЛА "Шахед" РФ военный обозреватель Давид Шарп рассказал "24 каналу".

БпЛА "Шахеды" РФ — комментарий Шарпа см. с 21:12

Шарп объяснил, что в течение трех лет войны РФ усовершенствовала "Шахеды" и изменила тактику применения. В первые месяцы, когда эти дроны появились на войне, они летали на 2 тыс. км, но несли немного взрывчатки. Зато сегодня БпЛА нагружен 90 кг взрывчатки. То есть россияне пожертвовали дальностью, но получили более мощный ударный дрон, отметил обозреватель. Благодаря такой модернизации БпЛА начали использовать шире, чем раньше, слышно на видео.

"Почему бы нам [россиянам] вес топлива не компенсировать весом боеголовки. Лететь ему все равно не так далеко, но он может быть гораздо мощнее и атаковать более широкий спектр целей", — привел Шарп возможный ход мыслей противника.

Кроме того, "Шахед" можно взрывать разным способом: либо через контактный детонатор, либо в воздухе над землей, либо проникающий взрыв, добавил он. При этом Шарп уточнил, что если "тяжелый дрон" с 90-килограммовым грузом взрывчатки взорвется рядом с самолетом, который пытается его сбить, то это может нанести серьезный ущерб. Между тем именно самолеты способны обезвредить дрон, если он летит на высоте, недосягаемой для мобильных групп, — 1-2 км.

"Тактика меняется, и именно тактика и техническое совершенствование усложняет перехват. К этому нужно адаптироваться и пытаться опережать противника. Нужно заранее прикидывать, где он может улучшить свой боеприпас, и еще за год принимать соответствующие меры", — пояснил Шарп.

На "24 канале" также привели комментарий военного эксперта, полковника ВСУ в запасе Романа Свитана. По мнению эксперта, тяжелый "Шахед" стал более опасным для гражданских и теперь может не помочь правило "двух стен" во время тревоги. По словам Свитана, лучше все же спускаться в убежище или в подвалы домов.

БпЛА "Шахеды" РФ — детали

Отметим, 20 мая аналитики портала Defense Express показали фото обновленной боевой части БпЛА "Шахед" РФ. Согласно данным портала, беспилотник теперь несет не 50, а 90 кг взрывчатки. Также выяснилось, что есть разница между зарядами, которые изготавливаются в РФ и в Иране. Российские боезаряды имеют сразу четыре эффекта: кумулятивный, осколочный, фугасный, зажигательный. Внутри них — смесь гидридов металлов, которые дают температуру 3 500 градусов. Между тем иранские боезаряды не имеют зажигательного эффекта, пояснили на DE.

Напоминаем, 17 мая российские военные в Telegram описали новые возможности БпЛА "Шахед", которыми обстреливают территорию Украины.