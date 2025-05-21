ЗС РФ запускають "важкі Шахеди": які проблеми виникли після модернізації дрона (відео)

Збройні сили Російської Федерації почали запускати оновлені БпЛА "Шахед" з більшою кількістю вибухівки, і це показує, що росіяни зберегли можливості для модернізації зброї. Вага безпілотника не вплине на роботу мобільних груп Збройних сил України, пояснив ізраїльський військовий оглядач. З іншого боку, з'являться проблеми зі збиттям на висоті.

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Про особливості важчого ніж раніше БпЛА "Шахед" РФ військовий оглядач Давид Шарп розповів "24 каналу".

БпЛА "Шахеди" РФ - коментар Шарпа див. з 21:12

Шарп пояснив, що протягом трьох років війни РФ вдосконалила "Шахеди" та змінила тактику застосування. У перші місяці, коли ці дрони з'явились на війні, вони літали на 2 тис. км, але несли небагато вибухівки. Натомість на сьогодні БпЛА навантажений 90 кг вибухівки. Тобто росіяни пожертвували дальністю, але отримали більш потужний ударний дрон, зауважив оглядач. Завдяки такій модернізації БпЛА почали використовувати ширше, ніж раніше, чути на відео.

"Чому б нам [росіянам] вагу палива не компенсувати вагою боєголовки. Летіти йому все одно не так далеко, але він може бути набагато потужнішим і атакувати ширший спектр цілей", — навів Шарп можливий хід думок противника.

Крім того, "Шахед" можна підривати різним способом: або через контактний детонатор, або у повітрі над землею, або проникний вибух, додав він. При цьому Шарп уточнив, що "важкий дрон" з 90-кілограмовим вантажем вибухівки вибухне поруч з літаком, який намагається його збити, то це може завдати серйозної шкоди. Тим часом саме літаки здатні знешкодити дрон, якщо він летить на висоті, недосяжній для мобільних груп, — 1-2 км.

"Тактика змінюється, і саме тактика та технічне вдосконалення ускладнює перехоплення. До цього потрібно адаптуватися та намагатися випереджати противника. Потрібно завчасно прикидати, де він може покращити свій боєприпас, та ще за рік вживати відповідних заходів", — пояснив Шарп.

На "24 каналі" також навели коментар військового експерта, полковника ЗСУ в запасі Романа Світана. На думку експерта, важкий "Шахед" став більш небезпечним для цивільних і тепер може не допомогти правило "двох стін" під час тривоги. Зі слів Світана, краще все ж спускатись у сховище або у підвали будинків.

БпЛА "Шахеди" РФ — деталі

Зазначимо, 20 травня аналітики порталу Defense Express показали фото оновленої бойової частини БпЛА "Шахед" РФ. Згідно з даними порталу, безпілотник тепер несе не 50, а 90 кг вибухівки. Також з'ясувалось, що є різниця між зарядами, які виготовляються у РФ та в Ірані. Російські боєзаряди мають відразу чотири ефекти: кумулятивний, осколковий, фугасний, запалювальний. Всередині них — суміш гідридів металів, які дають температуру 3 500 градусів. Тим часом іранські боєзаряди не мають запалювального ефекту, пояснили на DE.

Нагадуємо, 17 травня російські військові у Telegram описали нові можливості БпЛА "Шахед", якими обстрілюють територію України.