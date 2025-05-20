Горять при 3 500 градусах: як виглядають та чим небезпечні важкі "Шахеди" ЗС РФ (фото)

Збройні сили Російської Федерації запускають по українцях дрони-камікадзе "Шахед", які містять 90-кілограмову бойову частину з комбінованою дією. Бойову частину виготовляють у РФ та в Ірані, і це свідчить про продовження тісної співпраці Москви та Тегерану. Водночас, боєзаряд іранського виробництва простіший, ніж російський.

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Про особливості бойової частини БПЛА "Шахед" ЗС РФ написали на порталі Defense Express.

На порталі DE розповіли, що отримали від невказаних джерел в ЗСУ фотографії та опис бойових частин російських "Шахедів", які раніше важили 50 кг, а потім поважчали майже вдвічі — до 90 кг. Джерела пояснили, що російські та іранські боєзаряди дещо відрізняються, але в обох випадках мають комбіновану дію. При цьому аналітики порталу зауважили, що росіяни постійно вдосконалюють дрони-камікадзе і примушують Сили оборони вигадувати все новіші способи для їхнього знешкодження.

БПЛА "Шахед" РФ — деталі

Які особливості бойових частин "Шахедів" російського виробництва вагою 90 кг:

мають індекс КОФЗБЧ. Перші чотири літери індексу означають, яку саме дію має бойова частина (БЧ): "к" — кумулятивну (спрямований вибух), "о" — осколкову, "ф" — фугасну (руйнівна дія), "з" — запалювальну;

вибухова речовина — тротил та флегматизований гексоген;

містять запалювальну речовину — суміш гідридів металів, які горять з температурою 3 500 градусів.

БПЛА "Шахед" РФ - як виглядає бойова частина російського виробництва Фото: Defense Express

Які особливості бойових частин "Шахедів" іранського виробництва:

не мають запалювальної дії, але зберегли кумулятивну, осколкову, фугасну;

вибухова речовина — октаген та алюміній, також є проміжний детонатор з гексогену.

БПЛА "Шахед" РФ - як виглядає бойова частина іранського виробництва Фото: Defense Express

На порталі DE нагадали, що ЗС РФ регулярно модернізують БПЛА "Шахед", випуск яких налагодили в особливій економічній зоні "Алабуга" (Єлабуга, Республіка Татарстан) та на заводі "Купол" (Іжевськ, Удмуртська Республіка). Наприклад, у 2024 році росіяни почали використовувати 50-кілограмові бойові частини, які містили дев'ятиміліметрові металеві кульки як вражаючі елементи. Крім того, ворог встановив систему супутникового зв'язку, яка не піддавалась впливу засобів РЕБ, додається у статті.

Зазначимо, інформацію про нову бойову частину БПЛА "Шахед" ЗС РФ взимку 2024 року повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак. 30 січня посадовець написав, що росіяни встановили на безпілотники 90-кілограмову БЧ, яка несе ще більше загрози цивільному населенню.

Тим часом перші повідомлення про нову модифікацію дрона-камікадзе "Шахед" з'явились у мережі ще у квітні 2024 року. Про нову розробку написали у Telegram-каналі "russia no context". У каналі розмістили фото з заводу в "Алабузі" і написали, що дрон нестиме 90 кг вибухівки. З'ясувалось, що для збільшення корисного навантаження з БПЛА видалили частину електроніки й змогли завантажити 14 л пального. Втім, дальність оновленого БПЛА була удвічі менша, ніж у "Шахеда" з 50-кілограмовою БЧ: 650 км проти 1350 км, розповіли у каналі.

Нагадуємо, 28 квітня військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив про новий російський БПЛА "Бандероль", який з'явився на лінії фронту.