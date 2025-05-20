Горят при 3 500 градусах: как выглядят и чем опасны тяжелые "Шахеды" ВС РФ (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации запускают по украинцам дроны-камикадзе "Шахед", которые содержат 90-килограммовую боевую часть с комбинированным действием. Боевую часть изготавливают в РФ и в Иране, и это свидетельствует о продолжении тесного сотрудничества Москвы и Тегерана. В то же время, боезаряд иранского производства проще, чем российский.

Related video

Об особенностях боевой части БПЛА "Шахед" ВС РФ написали на портале Defense Express.

На портале DE рассказали, что получили от неуказанных источников в ВСУ фотографии и описание боевых частей российских "Шахедов", которые ранее весили 50 кг, а затем потяжелели почти вдвое — до 90 кг. Источники объяснили, что российские и иранские боезаряды несколько отличаются, но в обоих случаях имеют комбинированное действие. При этом аналитики портала отметили, что россияне постоянно совершенствуют дроны-камикадзе и заставляют Силы обороны придумывать все новые способы для их обезвреживания.

БПЛА "Шахед" РФ — детали

Какие особенности боевых частей "Шахедов" российского производства весом 90 кг:

имеют индекс КОФЗБЧ. Первые четыре буквы индекса означают, какое именно действие имеет боевая часть (БЧ): "к" — кумулятивное (направленный взрыв), "о" — осколочное, "ф" — фугасное (разрушительное действие), "з" — зажигательное;

взрывчатое вещество — тротил и флегматизированный гексоген;

содержат зажигательное вещество — смесь гидридов металлов, которые горят с температурой 3 500 градусов.

БПЛА "Шахед" РФ — как выглядит боевая часть российского производства Фото: Defense Express

Какие особенности боевых частей "Шахедов" иранского производства:

не имеют зажигательного действия, но сохранили кумулятивное, осколочное, фугасное;

взрывчатое вещество — октаген и алюминий, также есть промежуточный детонатор из гексогена.

БПЛА "Шахед" РФ — как выглядит боевая часть иранского производства Фото: Defense Express

На портале DE напомнили, что ВС РФ регулярно модернизируют БПЛА "Шахед", выпуск которых наладили в особой экономической зоне "Алабуга" (Елабуга, Республика Татарстан) и на заводе "Купол" (Ижевск, Удмуртская Республика). Например, в 2024 году россияне начали использовать 50-килограммовые боевые части, которые содержали девятимиллиметровые металлические шарики в качестве поражающих элементов. Кроме того, враг установил систему спутниковой связи, которая не поддавалась воздействию средств РЭБ, добавляется в статье.

Отметим, информацию о новой боевой части БПЛА "Шахед" ВС РФ зимой 2024 года сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. 30 января чиновник написал, что россияне установили на беспилотники 90-килограммовую БЧ, которая несет еще больше угрозы гражданскому населению.

Между тем первые сообщения о новой модификации дрона-камикадзе "Шахед" появились в сети еще в апреле 2024 года. О новой разработке написали в Telegram-канале "russia no context". В канале разместили фото с завода в "Алабуге" и написали, что дрон будет нести 90 кг взрывчатки. Выяснилось, что для увеличения полезной нагрузки с БПЛА удалили часть электроники и смогли загрузить 14 л топлива. Впрочем, дальность обновленного БПЛА была вдвое меньше, чем у "Шахеда" с 50-килограммовой БЧ: 650 км против 1350 км, рассказали в канале.

Напоминаем, 28 апреля военный обозреватель Александр Коваленко сообщил о новом российском БПЛА "Бандероль", который появился на линии фронта.