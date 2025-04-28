Реактивный "Шахед" или "Бандероль": эксперт оценил новые БПЛА, которые запускает Россия

В последнее время российская армия начала запускать загадочные беспилотные летательные аппараты с высокой скоростью, которые называют "Бандеролями".

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Военный обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram-канале отметил, что поэтому поводу появилось много непроверенной и неподтвержденной информации, поэтому попытался проанализировать ситуацию.

С начала апреля в воздушном пространстве над Черным морем фиксировались 4 цели, скорость которых составляла в среднем 500 км/ч. Запускались эти цели локационно из западной части временно оккупированного полуострова Крым и большую часть пути летели на высоте около 500 метров.

Предполагается, что это реактивная версия Shahed-136 или БПЛА под названием "Бандероль". Александр Коваленко заверил, что, вопреки слухам, ни одна из целей не запускалась с воздушного носителя типа разведывательно-ударного БПЛА "Орион".

Цели пролетели максимум 140-150 км. Самый дальний маршрут, зафиксированный у данного типа средств, был до города Вознесенск Николаевской области. Один из загадочных аппаратов был локационно потерян над Черным морем, то есть упал вскоре после запуска. Практически все траектории полетов целей были прямыми, что указывает на ограниченную способность маневрировать или ее отсутствие.

"Если это нечто похоже на то, что гуляет в сети в виде изображения дрона "Бандероль", или реактивный Shahed-136, то их конструкция очень далека для эффективного применения реактивных скоростей", — подчеркнул эксперт.

Так может выглядеть российский реактивный БПЛА "Бандероль"

По его мнению, российские войска начали испытывать реактивный дрон неизвестного типа. Пока техника отказывает в 25% случаев, из-за проблем оккупанты запускают по прямым траекториям. От обычного "Шахеда" новые модели отличаются плохой маневренностью и меньшей дальностью, хотя гораздо быстрее летят.

"Если реактивные средства и будут применяться, то преимущественно на ограниченных расстояниях, с минимальной вероятностью перехвата на основном участке пути средствами ПВО – то есть, причерноморские регион, Херсонская, Николаевская и Одесская области", — поделился выводом аналитик.

Вероятно, благодаря испытаниям российские инженеры будут вести работу над ошибками, устранять недостатки и улучшать характеристики дронов. Скорость около 500 км/ч значительно осложняет применение мобильных огневых групп, если у них на вооружении нет ПЗРК.

"Вполне возможно, что именно для террора южного региона они будут применяться в первую очередь, что не только подчеркивает актуальность ЗРК, ПЗРК, а так же легкой авиации в вопросах противодействия этим средствам террора, но и ставит этот вопрос в коротко-срочной перспективе в центре внимания", — подытожил Александр Коваленко.

Ранее писали, что россияне начали использовать дроны "Шахед" для разведки и корректировки огня. По словам украинского волонтера Сергея Стерненко, это повышает опасность для городов в тылу Украины.