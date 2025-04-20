Опасность для тыла: РФ начала применять "шахеды" для корректировки и разведки, — Стерненко (фото)

Украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил, что РФ начала использовать ударные дроны типа "Шахед" с целью корректировки и проведения разведки. Такое изменение тактики применения дронов-камикадзе может стать очень опасным для украинских городов в тылу.

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Об этом он написал в своем Telegram.

Волонтер отмечает, что РФ уже давно начала действовать таким образом, однако вчера россияне использовали один из "шахедов" для онлайн-трансляции для наведения других ударных БПЛА на автотранспорт на Сумщине. По убеждению Стерненко, враг будет дальше развивать это направление, и это "очень опасно".

Шахед корректирует и проводит разведку (фото: ssternenko/Telegram) Российский ударный БПЛА фиксирует результаты поражения (фото: ssternenko/Telegram)

"Уже сейчас необходимо комплексное противодействие: от ограничений продажи SIM-карт и блокировки подозрительного трафика до развития полноценной системы "дроновой ПВО" в тылу", — подчеркнул волонтер, добавив, что со вторым вопросом "у нас есть серьезные организационные проблемы".

По мнению Стерненко, если сейчас не начать принимать немедленные меры, то тыловые украинские города "будут беззащитными".

"И враг начнет все дроновые атаки осуществлять с онлайн-разведкой и управлением. И будет попадать уже не только в стационарные объекты, но и будет бить по подвижным — прежде всего по нашим ЗРК", — отмечает волонтер.

Ранее стало известно, как РФ приспособила "Шахеды" для ударов по гражданским. Теперь дроны не только атакуют цели, но и оставляют после себя ловушки для гражданских

Впоследствии сообщалось, что россияне удвоили производство "Шахедов". Известно, что в Алабуге и Ижевске начали строить новые заводы для сборки этих ударных беспилотников.