Технология террора: как "Шахеды" приспосабливают под удары по гражданским

Россия превратила беспилотники "Шахед" в средство разбрасывания смертоносных "сюрпризов". Теперь дроны не только атакуют цели, но и оставляют после себя ловушки для гражданских — трубки со взрывчаткой, которые могут сдетонировать в любой момент. Фокус разбирался, что это за новая тактика, чем она опасна и как уберечься.

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Российские войска применяют новую тактику атак на Украину, используя беспилотники типа "Шахед", которые сбрасывают взрывоопасные предметы. По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), эти боеприпасы могут быть разбросаны над любым регионом страны, создавая чрезвычайно высокий риск для гражданского населения.

Внешний вид таких боеприпасов может отличаться, но зафиксированы случаи, когда они имеют вид трубок с квадратными насечками на корпусе, диаметром около 5 см и длиной 35-40 см. В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что изображенные на фото взрывоопасные предметы были изъяты в Киеве, но их внешний вид может отличаться.

Фото боеприпасов, которые разбрасывают российские дроны Фото: Соцсети

В ноябре прошлого года сообщалось о подобных случаях в Сумской области, где российские "Шахеды" разбросали опасные боеприпасы. По словам военного эксперта, эти боеприпасы могут быть осколочными гранатами с замедлителем, время взрыва которых неизвестно. Два таких устройства взорвались на глазах у пиротехников, что подчеркивает их опасность.

ГСЧС призывает граждан быть особенно внимательными: в случае обнаружения подозрительного предмета не подходить к нему, не трогать и немедленно сообщить о находке по номерам 101, 102 или 112.

Новая угроза для гражданского населения: "Шахеды" сбрасывают трубки со взрывчаткой

Как объясняет военный эксперт Олег Жданов, россияне начали крепить к дронам специальные трубки, наполненные взрывчаткой. Эти трубки могут сбрасываться в определенном месте: Shahed-136 летит и в определенной точке, которая запрограммирована заранее, сбрасывает эти трубки. По словам эксперта это очень удобно с технической точки зрения — они не создают дополнительного сопротивления воздуху, поэтому не портят аэродинамику дрона.

"Трубки подвешивают под крылья дрона. Благодаря знанию скорости полета, можно примерно рассчитать, где произойдет сброс. Но — ключевое слово "примерно". То есть трубки могут упасть или в поле, или в населенном пункте. И если, скажем, человек подойдет к этой трубке, зацепит ее ногой — может потерять ногу. Возьмет в руки — может погибнуть или потерять руки, лицо. Это фактически пехотная мина", — говорит Фокусу Жданов.

Радиус поражения таких трубок небольшой. Например, у наступательной гранаты радиус поражения — 7 метров (то есть зона поражения — 14 метров в диаметре). Эти трубки могут иметь подобные характеристики. Пока неизвестно сколько таких трубок может нести один "Шахед", однако его нельзя перегружать, потому что это влияет на летные характеристики. Жданов объясняет, если добавить вес — придется уменьшить количество топлива, а следовательно и дальность полета. Баланс здесь очень хрупкий. Поэтому скорее всего количество трубок парное.

Если такой "Шахед" сбивает украинская ПВО или мобильная группа, есть два варианта: либо при подрыве основной части дрона трубки могут сдетонировать, либо если же они не взрываются — просто падают на землю и становятся минами-"ловушками". Это особенно опасно для гражданских.

Таким образом, это фактическая "мини-бомбардировка" от "Шахеда". Дрон может залететь, например, в Сумскую область, постепенно сбрасывать эти трубки и лететь дальше на Киевщину, нанося удары по различным целям по всему пути полета.

"Угроза для гражданских от таких "Шахедов" — самое страшное. Особенно для детей, которые могут найти эти трубки в поле, в лесу, на обочине. Они могут поднять ее, поиграть — и погибнуть или получить тяжелые ранения. Это — не просто война. Это сознательный террор и давление на население. Это метод геноцида — заставить людей бояться, хотеть мира, капитулировать. Идея врага проста: если общество устанет, если мнение не формирует государство — его сформирует враг. И он это делает самыми жестокими методами — направленными прежде всего против мирного населения", — считает Жданов.

"Эволюция Шахедов": война технологий и модернизация

По словам Жданова, Россия модернизирует свои дроны постоянно, а также защиту от украинских дронов. Например, сейчас россияне закупают кевларовые сетки у Китая и обтягивают ими нефтебазы. Дрон в них врезается, взрывается до того, как достигнет цели.

Shahed-136, известный также как "Герань-2" в российской версии, имеет корни в немецком проекте 1980-х годов Die Drohne Antiradar (DAR), разработанном для борьбы с советскими системами ПВО. Этот дрон был предназначен для обнаружения и поражения радиолокационных станций, а также служил приманкой для обнаружения ПВО стран Варшавского договора. Впоследствии иранские инженеры адаптировали эту концепцию, создав Shahed-136, который Россия начала использовать в войне против Украины.

В течение 2023-2024 годов Россия существенно усовершенствовала дроны Shahed. В частности, были установлены новые системы наведения, позволяющие дронам самостоятельно распознавать цели, такие как электростанции, без необходимости внешнего управления, а также появились версии с осколочно-фугасными боевыми частями, которые повышают эффективность поражения инфраструктурных объектов.

Позже российские войска изменили тактику использования "Шахедов", применяя их в сочетании с другими беспилотниками, такими как Mohajer-6, для разведки и наведения на цели. Это позволяло повысить точность ударов и эффективность использования дронов.

В ответ на угрозу со стороны Shahed, Украина активно развивает собственные средства борьбы с беспилотниками. В частности, в 2025 году ожидается внедрение новых технологий, таких как дроны-перехватчики, способные обнаруживать и уничтожать вражеские БПЛА в воздухе. Эти системы должны стать важным элементом противовоздушной обороны Украины.

Эволюция "Шахедов" от простых дронов до высокотехнологичных систем вооружения подчеркивает необходимость постоянного совершенствования средств противодействия и адаптации к новым угрозам на поле боя.

Напомним, в России также смогли улучшить иранские дроны "Шахед". У БПЛА изменилась отражательная поверхность и система наведения.

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