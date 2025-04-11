"Днем — сантехник, ночью – охотник на БПЛА": в ВСУ показали, как сбивают "Шахеды" (видео)
Российские "Шахеды" часто атакуют воздушное пространство над Одесской областью и в других регионах. Украинские добровольцы помогают силам ПВО, умело отражая атаки ВС РФ.
Видеосюжет о работе мобильных огневых групп добровольных формирований территориальных общин выпустила телерадиокомпания "Бриз" Министерства обороны Украины.
Бойцы защищают воздушное пространство над Одесской областью с 2022 года. В сюжете подчеркивается, что до большой войны большинство из них не имело боевого опыта и не служило в армии. Пройдя определенную военную подготовку, добровольцы помогают силам ПВО отбивать вражеские атаки.
"Днем я — сантехник, а ночью я сбиваю дроны. Это наша обязанность, тут мои дети, жена, родители. Мне надо защищать их", — сказал военный с позывным "Студент".
Другой боец с позывным "Сивый" описал, как они приехали вместе с группой на задание, по команде командира открыли огонь и сбили российский "Шахед" над Лиманом (село в Татарбунарском районе Одесской области, — ред.)
"Было такое чувство, что ты именно сделал полезное для страны. Когда ты защищаешь свою землю и семью — это основная мотивация", — заметил военный.
Напомним, российские дроны разбрасывают взрывчатые боеприпасы, причем время активации взрывчатки неизвестно. Опасные предметы уже находили в Киеве.
В России также смогли улучшить иранские дроны "Шахед". У БПЛА изменилась отражающая поверхность и система наведения.