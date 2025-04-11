"Вдень — сантехнік, вночі — мисливець на БПЛА": у ЗСУ показали, як збивають "Шахеди" (відео)

Російські "Шахеди" часто атакують повітряний простір над Одеською областю та в інших регіонах. Українські добровольці допомагають силам ППО, вміло відбиваючи атаки ЗС РФ.

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Відеосюжет про роботу мобільних вогневих груп добровільних формувань територіальних громад випустила телерадіокомпанія "Бриз" Міністерства оборони України.

Сили ППО захищають повітряний простір від дронів із 2022 року

Бійці захищають повітряний простір над Одеською областю з 2022 року. У сюжеті підкреслюється, що до великої війни більшість із них не мала бойового досвіду та не служила в армії. Пройшовши певну військову підготовку, добровольці допомагають силам ППО відбивати ворожі атаки.

"Вдень я — сантехнік, а вночі я збиваю дрони. Це наш обов'язок, тут мої діти, дружина, батьки. Мені треба захищати їх", — сказав військовий із позивним "Студент".

Інший боєць із позивним "Сивий" описав, як вони приїхали разом із групою на завдання, за командою командира відкрили вогонь і збили російський "Шахед" над Лиманом (село в Татарбунарському районі Одеської області, — ред.).

"Було таке відчуття, що ти саме зробив корисне для країни. Коли ти захищаєш свою землю і сім'ю — це основна мотивація", — зауважив військовий.

Нагадаємо, російські дрони розкидають вибухові боєприпаси, причому час активації вибухівки невідомий. Небезпечні предмети вже знаходили в Києві.

У Росії також змогли поліпшити іранські дрони "Шахед". У БПЛА змінилася відбивна поверхня і система наведення.