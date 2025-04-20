Небезпека для тилу: РФ почала застосовувати "шахеди" для коригування та розвідки, — Стерненко (фото)

Український волонтер і блогер Сергій Стерненко заявив, що РФ почала використовувати ударні дрони типу "Шахед" з метою коригування та проведення розвідки. Така зміна тактики застосування дронів-камікадзе може стати дуже небезпечною для українських міст в тилу.

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Про це він написав у своєму Telegram.

Волонтер відзначає, що РФ уже давно почала діяти таким чином, однак учора росіяни використали один з "шахедів" для онлайн-трансляції для наведення інших ударних БПЛА на автотранспорт на Сумщині. На переконання Стерненка, ворог буде далі розвивати цей напрям, і це "дуже небезпечно".

Шахед коригує та проводить розвідку (фото: ssternenko/Telegram) Російський ударний БПЛА фіксує результати ураження (фото: ssternenko/Telegram)

"Вже зараз необхідна комплексна протидія: від обмежень продажу SIM-карт та блокування підозрілого трафіку до розбудови повноцінної системи "дронової ППО" у тилу", — підкреслив волонтер, додавши, що з другим питання "у нас є серйозні організаційні проблеми".

На думку Стерненка, якщо зараз не почати вживати негайних заходів, то тилові українські міста "будуть беззахисними".

"І ворог почне всі дронові атаки здійснювати з онлайн-розвідкою та керуванням. І влучатиме вже не тільки у стаціонарні обʼєкти, а й буде бити по рухомих – передусім по наших ЗРК", — відзначає волонтер.

Раніше стало відомо, як РФ пристосувала "Шахеди" для ударів по цивільних. Тепер дрони не лише атакують цілі, а й залишають після себе пастки для цивільних

Згодом повідомлялося, що росіяни подвоїли виробництво "Шахедів". Наразі відомо, що в Алабузі та Іжевську почали будувати нові заводи для збирання цих ударних безпілотників.