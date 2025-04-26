"Пародія із палок на нашу ракету-дрон": РФ почала атакувати Україну новим видом БпЛА

Останнім часом росіяни почали атакувати Одеську область новим типом реактивних дронів, що летить зі швидкістю 400-500 кілометрів на годину і належить до баражуючих. Інформації про нього наразі дуже мало.

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Про новий вид БпЛА, що винайшли у Росії для атак по Україні, розповів український фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш у Telegram-каналі 26 квітня.

"Уже кілька тижнів поспіль РФ атакує Одеську область новим БпЛА "Бандероль". Цей БпЛА летить зі швидкістю 400-500 км/год і має реактивний двигун", — йдеться у повідомленні.

Фахівець зазначає, що наразі про новий тип російських БпЛА відомо дуже мало інформації. На просторах інтернету даних про нього майже немає, а у відкритих джерелах (сайті Головного управління розвідки) зазначено лише дані про залучених виробників АТ "Кронштадт" та АТ "КТ-безпілотні системи".

Також на сайті зазначено, що призначення БпЛА "Бандероль" — "баражуючий".

Скріншот | довідка про БпЛА "Бандероль"

Сергій Флеш зазначає, що, судячи з опису, такий тип озброєння — це, радше, не БпЛА, а баражуючий боєприпас, виконаний за аналогією КАБ з реактивним двигуном. Однак інші деталі щодо дрона "Бандероль" наразі невідомі.

"Носій цього виробу, потужність заряду і дальність роботи поки невідомі", — написав фахівець.

Зауважимо, що у Telegram-каналі "Николаевский Ванек" 17 квітня була згадка про невідомий російський БпЛА, який атакував Інгульський район. Зазначалося, що дрон реактивний і не належить до типу "Шахед". Сам "Ванек" описав БпЛА як "пародію з палок на нашу ракету-дрон".

Автор допису іронізує з приводу можливостей дрона, зокрема щодо його "високоточності". За його словами, БпЛА вдарив по локації, де були розміщені господарські товари — швабри, мило тощо.

Скріншот | допис у каналі "Николаевский Ванек"

Зазначимо, що у вказаному дописі немає згадки про те, що автор має на увазі саме новий БпЛА "Бандероль".

Що таке баражуючий дрон

Дрони-камікадзе часто називають баражуючими боєприпасами. В такі БпЛА можна заздалегідь закладати дані про цілі, а самі дрони вже будуть самостійно їх шукати або ж вдарять за вказаними координатами.

Баражуючі дрони можуть знаходити цілі вже після запуску й керуватися операторами до моменту удару. Цим дрони-камікадзе й відрізняються від ракетного озброєння.

Нагадаємо, 24 квітня армія США показала новий витривалий БпЛА, що працює на сонячних батареях.

Також 23 квітня вчені знайшли найкращий метод навігації БпЛА, що працює навіть за умов відсутності GPS.