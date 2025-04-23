Відсутність GPS не проблема: вчені знайшли найкращий метод навігації БПЛА

Дослідницька група з Університету принца Султана в Саудівській Аравії визначила найбільш надійне рішення для навігації БПЛА в умовах відсутності GPS. Йдеться про гібридну систему, що об'єднує кілька технологій.

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Як зазначає Tech Xplore, науковці розглянули два основні методи навігації БПЛА без GPS: абсолютна локалізація, яка використовує попередньо нанесені на карту дані про рельєф (TERCOM, DSMAC), та методи відносної локалізації (SLAM, візуально-інерціальна одометрія), які спираються на дані датчиків у реальному часі.

Два різні методи локалізації для навігації БПЛА

Згідно з дослідженням, найкраще навігацію БПЛА в зонах без GPS можуть забезпечити гібридні системи, що об'єднують карти місцевості з даними SLAM у реальному часі. За словами вчених, подібні системи потрібно оптимізувати для обробки непередбачуваних умов, починаючи від густонаселених міських районів і закінчуючи віддаленими зонами стихійних лих.

Чому GPS-навігації недостатньо

Ефективність GPS знижується в міських каньйонах, закритих приміщеннях або ворожих середовищах, де сигнали ускладнені або заглушені. Залежність дронів від GPS робить безпілотники вразливими для перешкод, чи то високі будівлі, чи то погодні умови, чи то кібератаки.

Хоча альтернативи, такі як інерціальні датчики і LiDAR, виглядають багатообіцяюче, вони часто стикаються з дрейфом і обчислювальними вимогами. Системи на основі зору і рельєфу могли б запропонувати життєздатні рішення, але їм потрібне подальше вдосконалення для адаптації до динамічних середовищ.

"Жоден датчик або алгоритм не може вирішити всі проблеми навігації без GPS. Наші дослідження показують, що поєднання абсолютної та відносної локалізації з багатосенсорним злиттям є ключем до досягнення надійної навігації БПЛА", — сказав доктор Імен Джаррайя.

Нагадаємо, австралійська компанія Q-CTRL уперше продемонструвала свою квантову навігаційну систему Ironstone Opal, яка набагато точніша та безпечніша за традиційні GPS-пристрої.

Зі свого боку компанія Maxar представила інноваційний програмний пакет Raptor, що дає змогу безпілотникам здійснювати навігацію та отримувати точні наземні координати без GPS.