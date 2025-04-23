Отсутствие GPS не проблема: ученые нашли лучший метод навигации БПЛА

Исследовательская группа из Университета принца Султана в Саудовской Аравии определила наиболее надежное решение для навигации БПЛА в условиях отсутствия GPS. Речь идет о гибридной системе, объединяющей несколько технологий.

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Как отмечает Tech Xplore, ученые рассмотрели два основных метода навигации БПЛА без GPS: абсолютная локализация, которая использует предварительно нанесенные на карту данные о рельефе (TERCOM, DSMAC), и методы относительной локализации (SLAM, визуально-инерциальная одометрия) которые опираются на данные датчиков в реальном времени.

Два различных метода локализации для навигации БПЛА

Согласно исследованию, лучше всего навигацию БПЛА в зонах без GPS могут обеспечить гибридные системы, объединяющие карты местности с данными SLAM в реальном времени. По словам ученых, подобные системы нужно оптимизировать для обработки непредсказуемых условий, начиная от густонаселенных городских районов и заканчивая отдаленными зонами стихийных бедствий.

Почему GPS-навигации недостаточно

Эффективность GPS снижается в городских каньонах, закрытых помещениях или враждебных средах, где сигналы затруднены или заглушены. Зависимость дронов от GPS делает беспилотники уязвимыми для помех, будь то высокие здания, погодные условия или кибератаки.

Хотя альтернативы, такие как инерциальные датчики и LiDAR, выглядят многообещающе, они часто сталкиваются с дрейфом и вычислительными требованиями. Системы на основе зрения и рельефа могли бы предложить жизнеспособные решения, но им требуется дальнейшее усовершенствование для адаптации к динамическим средам.

"Ни один датчик или алгоритм не может решить все проблемы навигации без GPS. Наши исследования показывают, что сочетание абсолютной и относительной локализации с многосенсорным слиянием является ключом к достижению надежной навигации БПЛА", — сказал доктор Имен Джаррайя.

Напомним, австралийская компания Q-CTRL впервые продемонстрировала свою квантовую навигационную систему Ironstone Opal, которая намного точнее и безопаснее традиционных GPS-устройств.

В свою очередь компания Maxar представила инновационный программный пакет Raptor, позволяющий беспилотникам осуществлять навигацию и получать точные наземные координаты без GPS.