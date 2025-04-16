Квантовый навигатор в 50 раз обошел GPS: он решит международную проблему (видео)

Австралийская компания Q-CTRL впервые продемонстрировала свою квантовую навигационную систему Ironstone Opal, которая намного точнее и безопаснее традиционных GPS-устройств.

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Ironstone Opal представлена на официальном сайте Q-CTRL. Эта система квантовой навигации обеспечивает позиционирование, подобное GPS, однако ее невозможно обнаружить, заглушить или подделать. Таким образом она может решить самые насущные навигационные проблемы в оборонной и гражданской сферах.

Ironstone Opal обеспечивает навигацию без GPS

В ходе первых реальных наземных и воздушных испытаний Q-CTRL продемонстрировала, что квантовая система успешно справляется с навигацией без GPS, превосходя высококачественные традиционные GPS-навигаторы в 50 раз.

"В некоторых испытаниях мы достигли точности, сравнимой с точностью, с которой снайпер попадает в яблочко с расстояния 1000 ярдов", — подчеркнул генеральный директор и основатель Q-CTRL Майкл Дж. Бирчук.

Q-CTRL магнитометр Фото: Q-CTRL

Как объясняют в Q-CTRL, система квантовой навигации использует квантовые датчики для обнаружения слабых, иначе незаметных сигналов, исходящих от структуры Земли, которые служат магнитными "ориентирами" для навигации.

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Система Q-CTRL достаточно мала, чтобы поместиться на небольших беспилотниках с фиксированным крылом или автономных автомобилях. Она также достаточно мощная, чтобы обеспечить навигацию в пассажирских авиалайнерах.

В Q-CTRL подчеркнули, что сегодня вся навигация в транспортных средствах опирается на GPS. Но в условиях растущего международного напряжения GPS становится оружием как традиционной войны, так и нетрадиционного экономического саботажа. Более 1000 рейсов в день теперь прерываются из-за инцидентов с глушением GPS, а принятие автономных систем становится под вопросом из-за ненадежности GPS. Ожидается, что квантовые навигаторы решат эту проблему.

"Эта технология действительно инновационна и отвечает растущим потребностям рынка в аэрокосмической, оборонной и беспилотных автомобилях", — отметил Жан-Франсуа Бобье, партнер и вице-президент Deep Tech в Boston Consulting Group.

Напомним, исследователи из университетов Бристоля и Кембриджа успешно провели первую в Великобритании видеоконференцию большой дальности с квантовой защитой.

В свою очередь Китай намерен использовать квантовые технологии для запуска сверхзащищенной глобальной службы связи к 2027 году.