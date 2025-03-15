Китай запустил "квантовый" спутник, который практически невозможно взломать

Китай намерен использовать квантовые технологии для запуска сверхзащищенной глобальной службы связи к 2027 году.

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Китайский университет науки и технологий развернул сверхзащищенную связь в южном полушарии с помощью "квантового спутника". Защищенная от хакеров система использует квантовую линию распределения ключей, которая охватывает 12 800 км между Пекином и Южной Африкой, говорится в материале South China Morning Post.

Кстати, Китай запустил первый высокоорбитальный интернет-спутник. Мощный спутник будет обеспечивать 5G, а также интернет-связь на территории Китая и в регионах, вовлеченных в китайский проект "Один пояс, один путь".

Китай намерен развернуть действующую квантовую коммуникационную сеть к 2027 году. Современная сеть обеспечит высокозащищенную связь, используя принципы квантовой механики. Новая технология может сделать взлом конфиденциальных сообщений национальной обороны и финансов практически невозможным.

Китай запустил первый в мире квантовый спутник связи под названием Mozi в 2016 году. А новая демонстрация — это первый эксперимент по распределению квантовых ключей был реализован в южном полушарии. До этой демонстрации, в 2017 году, ученые использовали спутник для совершения безопасного "квантового звонка" и отправки изображений на расстояние 7600 км. Эта передача осуществлялась через северное полушарие — из Китая в Австрию.

Новая демонстрация стала возможной благодаря достижению безопасной связи в реальном времени между недорогими квантовыми микро-нано спутниками и мобильными наземными станциями. Статья, описывающая этот метод, должна быть опубликована в журнале Nature в середине марта.

Технология квантовой связи использует научные знания квантовой механики для создания высокозащищенной связи. Это может значительно превзойти возможности безопасности традиционного шифрования. Фактически, системы квантовой связи могут быть настолько мощными, что смогут взламывать зашифрованные сообщения.

Ранее мы писали, что Франция запустила мощный спутник CSO-3. Устройство может делать снимки в 3D-формате с высоким разрешением как в ночное, так и в дневное время.