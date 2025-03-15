Китай запустив "квантовий" супутник, який практично неможливо зламати

Китай має намір використовувати квантові технології для запуску надзахищеної глобальної служби зв'язку до 2027 року.

Related video

Китайський університет науки і технологій розгорнув надзахищений зв'язок у південній півкулі за допомогою "квантового супутника". Захищена від хакерів система використовує квантову лінію розподілу ключів, яка охоплює 12 800 км між Пекіном і Південною Африкою, йдеться в матеріалі South China Morning Post.

До речі, Китай запустив перший високоорбітальний інтернет-супутник. Потужний супутник забезпечуватиме 5G, а також інтернет-зв'язок на території Китаю і в регіонах, залучених до китайського проєкту "Один пояс, один шлях".

Китай має намір розгорнути діючу квантову комунікаційну мережу до 2027 року. Сучасна мережа забезпечить високозахищений зв'язок, використовуючи принципи квантової механіки. Нова технологія може зробити злом конфіденційних повідомлень національної оборони і фінансів практично неможливим.

Китай запустив перший у світі квантовий супутник зв'язку під назвою Mozi у 2016 році. А нова демонстрація — це перший експеримент із розподілу квантових ключів, який було реалізовано в південній півкулі. До цієї демонстрації, у 2017 році, вчені використовували супутник для здійснення безпечного "квантового дзвінка" і відправки зображень на відстань 7600 км. Ця передача здійснювалася через північну півкулю — з Китаю до Австрії.

Нова демонстрація стала можливою завдяки досягненню безпечного зв'язку в реальному часі між недорогими квантовими мікро-нано супутниками та мобільними наземними станціями. Стаття, що описує цей метод, має бути опублікована в журналі Nature в середині березня.

Технологія квантового зв'язку використовує наукові знання квантової механіки для створення високозахищеного зв'язку. Це може значно перевершити можливості безпеки традиційного шифрування. Фактично, системи квантового зв'язку можуть бути настільки потужними, що зможуть зламувати зашифровані повідомлення.

Раніше ми писали, що Франція запустила потужний супутник CSO-3. Пристрій може робити знімки в 3D-форматі з високою роздільною здатністю як у нічний, так і в денний час.