Може замінити Maxar для ЗСУ: Франція запустила потужний супутник CSO-3, — Defense Express

Французький супутник CSO-3 може робити знімки в 3D-форматі з високою роздільною здатністю як у нічний, так і в денний час.

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Франція 6 березня 2025 року запустила з Гвіанського космічного центру новий розвідувальний супутник CSO-3 з надвисокою роздільною здатністю. Дані з цього супутника, імовірно, зможуть отримувати Сили оборони України, вважають у Defense Express.

Повідомляється, що супутник CSO-3 здатний робити знімки в 3D-форматі з високою роздільною здатністю у видимій та інфрачервоній смугах. Він однаково якісно здійснює моніторинг як у нічний, так і в денний час. Згідно з планами, CSO-3 пропрацює на орбіті 10 років.

З огляду на заяву міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню про передання розвідувальних даних Україні, у виданні припустили, що Сили оборони України також отримуватимуть знімки надвисокої роздільної здатності із супутника CSO-3.

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За даними порталу, спочатку запуск CSO-3 планувався на грудень, але був перенесений на 26 лютого. Потім запуск перенесли на 3 березня, але за кілька хвилин до старту виявили технічну проблему з клапаном системи заправки. Зрештою європейська ракета-носій Ariane 6 вивела CSO-3 на орбіту 6 березня о 17:24.

Раніше супутники цієї серії CSO-1 і CSO-2 запускалися російськими ракетами "Союз" із Гвіанського космічного центру. Після початку повномасштабної війни в Україні у Франції ухвалили рішення відмовитися від технологій РФ.

Нагадаємо, американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків, які допомагали ЗСУ завдавати ударів по території РФ і попереджали про ворожі атаки.

За даними Bulgarian Military, проблеми з наданням американських розвідданих ставлять під питання подальшу ефективність крилатих ракет Storm Shadow, які українські військові використовували для ударів по тилу противника.