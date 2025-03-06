У 10 разів дорожче, ніж Starlink: експерт назвав єдину альтернативу інтернету для ЗСУ

За словами Сергія Флеша, швидкість супутникового інтернету OneWeb можна порівняти зі Starlink, проте тарифи значно вищі для приватних осіб.

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Єдиною альтернативою інтернету Starlink від SpaceX для Сил оборони України є супутниковий зв'язок OneWeb. Про це заявив український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

OneWeb — це молодий європейський провайдер широкосмугового доступу до супутникового інтернету. Запуски супутників почалися тільки 2019 року і зараз на орбіті перебуває 400 супутників із понад 600 запланованих. Раніше український експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун згадував про інтернет OneWeb, як про одну з можливих альтернатив Starlink.

Зі свого боку Сергій Флеш написав, що у ЗСУ є тільки один альтернативний варіант — OneWeb. Він зазначив, що швидкість інтернету OneWeb можна порівняти зі Starlink, однак тарифи у європейської компанії значно вищі для приватних осіб. Крім того, вартість терміналу OneWeb у десять разів перевищує ціну Starlink.

Терифи OneWeb

"Чому так все дорого? Тому що цей проєкт від початку "заточувався" під корпративних клієнтів, а не під приватних осіб. У SpaceX ціни для бізнесу теж не маленькі", — пояснив Сергій Флеш.

Експерт зазначив, що дотації та підтримка проєкту OneWeb на умовах допомоги армії України з боку Європи були б корисні як ЗСУ, так і європейському аналогу Starlink. За його словами, це міг би бути спецтариф і субсидія на термінал.

Нагадаємо, компанія Eutelsat, якій належить система супутників OneWeb, уже заявила, що веде переговори з європейськими урядами про надання додаткового супутникового зв'язку в Україні.