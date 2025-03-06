У 10 разів дорожче, ніж Starlink: експерт назвав єдину альтернативу інтернету для ЗСУ
За словами Сергія Флеша, швидкість супутникового інтернету OneWeb можна порівняти зі Starlink, проте тарифи значно вищі для приватних осіб.
Єдиною альтернативою інтернету Starlink від SpaceX для Сил оборони України є супутниковий зв'язок OneWeb. Про це заявив український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.
OneWeb — це молодий європейський провайдер широкосмугового доступу до супутникового інтернету. Запуски супутників почалися тільки 2019 року і зараз на орбіті перебуває 400 супутників із понад 600 запланованих. Раніше український експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун згадував про інтернет OneWeb, як про одну з можливих альтернатив Starlink.
Зі свого боку Сергій Флеш написав, що у ЗСУ є тільки один альтернативний варіант — OneWeb. Він зазначив, що швидкість інтернету OneWeb можна порівняти зі Starlink, однак тарифи у європейської компанії значно вищі для приватних осіб. Крім того, вартість терміналу OneWeb у десять разів перевищує ціну Starlink.
"Чому так все дорого? Тому що цей проєкт від початку "заточувався" під корпративних клієнтів, а не під приватних осіб. У SpaceX ціни для бізнесу теж не маленькі", — пояснив Сергій Флеш.
Експерт зазначив, що дотації та підтримка проєкту OneWeb на умовах допомоги армії України з боку Європи були б корисні як ЗСУ, так і європейському аналогу Starlink. За його словами, це міг би бути спецтариф і субсидія на термінал.
Нагадаємо, компанія Eutelsat, якій належить система супутників OneWeb, уже заявила, що веде переговори з європейськими урядами про надання додаткового супутникового зв'язку в Україні.