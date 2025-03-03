4 альтернативи Starlink: експерт розповів, чим можна замінити інтернет від Маска

За словами Костянтина Корсуна, замість Starlink можна використовувати супутниковий зв'язок від компаній HughesNet, OneWeb, Satcube або Viasat, однак ця заміна не буде рівноцінною.

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На тлі повідомлень про ризик відключення інтернету Starlink в Україні постало питання про альтернативні системи супутникового зв'язку для Сил оборони України. Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун розглянув кілька таких систем на своїй сторінці у Facebook.

Костянтин Корсун зазначив, що в Україні почали думати про альтернативи Starlink ще відтоді, коли супутникові термінали вперше вимкнули в Чорному морі. За словами експерта, головна проблема заміни Starlink полягає не стільки у вартості послуг, скільки в доступності, швидкості та стабільності передачі даних.

Ці параметри безпосередньо залежать від кількості супутників і їхньої висоти. Що більше супутників, то доступніший і стабільніший зв'язок. Що нижчі супутники, то швидше передача даних. Як приклади експерт навів чотири системи, які могли б забезпечити Сили оборони України супутниковим зв'язком.

HughesNet

HughesNet — це американський оператор супутникового інтернету, який пропонує тарифні плани зі швидкістю завантаження до 100 Мбіт/с за ціною від 90 до 110 доларів на місяць з обмеженням високошвидкісного трафіку до 200 ГБ на місяць. Швидкість вивантаження становить не більше 5 Мбіт/с. Затримка сигналу 500-700 мс.

Експерт наголосив, що велика затримка суттєво ускладнює виконання деяких бойових завдань, зокрема з ураження ворога FPV-дронами, ведення онлайн-розвідки та ухвалення бойових рішень у режимі реального часу.

OneWeb

OneWeb — британська компанія, яка має близько 700 супутників на висоті приблизно 1200 км і обіцяє безлімітний інтернет зі швидкістю завантаження 50 Мбіт/с приблизно за 1400 доларів на місяць. При цьому затримка сигналу становить 30-50 мс.

Для порівняння, Starlink має понад 8 тисяч супутників, які літають набагато нижче — на висоті близько 550 км. Це безпосередньо впливає на стабільність сигналу і час проходження пінгу.

"Це прям критично важливо при веденні сучасного високошвидкісного бою і в умовах щільного застосування ворогом засобів РЕБ і РЕР", — підкреслив експерт.

У квітні 2024 року "Київстар" оголосив про тестування технологій OneWeb в Україні.

Satcube

Satcube — шведська компанія, у якої пакет з 1 ГБ трафіку коштує 110 доларів на місяць, 50 ГБ — 3000 доларів, а максимальний пакет з 1000 ГБ — 5750 доларів. Затримка сигналу становить 600-700 мс. Набір обладнання компанії коштує близько 20 тисяч доларів.

У серпні 2023 року Satcube вже передала Україні близько 100 своїх супутникових терміналів.

"У шведського Satcube кінські тарифи і захмарна вартість обладнання: запаришся потім відписуватися за втрату такого обладнання після "прильоту", — зазначив Костянтин Корсун.

Tooway (Viasat)

Tooway (Viasat) пропонує швидкість завантаження до 50 Мбіт/с, вивантаження — до 6 Мбіт/с. За рахунок геостаціонарних супутників на висоті близько 36 000 км затримка сигналу становить 600-700 мс. В Україні послуги надає компанія "Датагруп".

"Отже, висновки. Чи є альтернатива "Старлінку"? Звичайно, є. Чи є рівноцінна альтернатива "Старлінку"? На жаль, цього не можна сказати", — підсумував Костянтин Корсун.

Нагадаємо, раніше експерт із військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестов розповів, що українські військові від початку повномасштабного вторгнення РФ розуміли, що опора на виключно комерційні види зв'язку є ненадійною. Саме тому в Силах оборони від самого початку почали створювати альтернативні канали