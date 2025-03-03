4 альтернативы Starlink: эксперт рассказал, чем можно заменить интернет от Маска

По словам Константина Корсуна, вместо Starlink можно использовать спутниковую связь от компаний HughesNet, OneWeb, Satcube или Viasat, однако эта замена не будет равноценной.

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На фоне сообщений о риске отключения интернета Starlink в Украине возник вопрос об альтернативных системах спутниковой связи для Сил обороны Украины. Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун рассмотрел несколько таких систем на своей странице в Facebook.

Константин Корсун отметил, что в Украине начали думать об альтернативах Starlink еще с тех пор, когда спутниковые терминалы впервые выключили в Черном море. По словам эксперта, главная проблема замены Starlink заключается не столько в стоимости услуг, сколько в доступности, скорости и стабильности передачи данных.

Эти параметры напрямую зависят от количества спутников и их высоты. Чем больше спутников, тем доступнее и стабильнее связь. Чем ниже спутники, тем быстрее передача данных. В качестве примеров эксперт привел четыре системы, которые могли были обеспечить Силы обороны Украины спутниковой связью.

HughesNet

HughesNet — это американский оператор спутникового интернета, который предлагает тарифные планы со скоростью загрузки до 100 Мбит/с по цене от 90 до 110 долларов в месяц с ограничением высокоскоростного трафика до 200 ГБ в месяц. Скорость выгрузки составляет не более 5 Мбит/с. Задержка сигнала 500-700 мс.

Эксперт отметил, что большая задержка существенно затрудняет выполнение некоторых боевых задач, в частности по поражению врага FPV-дронами, ведение онлайн-разведки и принятия боевых решений в режиме реального времени.

OneWeb

OneWeb — британская компания, которая имеет около 700 спутников на высоте примерно 1200 км и обещает безлимитный интернет со скоростью загрузки 50 Мбит/с примерно за 1400 долларов в месяц. При этом задержка сигнала составляет 30-50 мс.

Для сравнения, Starlink имеет более 8 тысяч спутников, которые летают намного ниже – на высоте около 550 км. Это напрямую влияет на стабильность сигнала и время прохождения пинга.

"Это прям критически важно при ведении современного высокоскоростного боя и в условиях плотного применения врагом средств РЭБ и РЭР", — подчеркнул эксперт.

В апреле 2024 года "Киевстар" объявил о тестировании технологий OneWeb в Украине.

Satcube

Satcube — шведская компания, у которой пакет с 1 ГБ трафика стоит 110 долларов в месяц, 50 ГБ — 3000 долларов, а максимальный пакет с 1000 ГБ – 5750 долларов. Задержка сигнала составляет 600-700 мс. Набор оборудования компании стоит около 20 тысяч долларов.

В августе 2023 года Satcube уже передала Украине около 100 своих спутниковых терминалов.

"У шведского Satcube конские тарифы и заоблачная стоимость оборудования: запаришься потом отписываться за потерю такого оборудования после "прилета", — отметил Константин Корсун.

Tooway (Viasat)

Tooway (Viasat) предлагает скорость загрузки до 50 Мбит/с, выгрузки — до 6 Мбит/с. За счет геостационарных спутников на высоте около 36 000 км задержка сигнала составляет 600-700 мс. В Украине услуги предоставляет компания "Датагруп".

"Итак, выводы. Есть ли альтернатива "Старлинку"? Конечно, есть. Есть ли равноценная альтернатива "Старлинка"? К сожалению, этого нельзя сказать", — заключил Константин Корсун.

Напомним, ранее эксперт по военным радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестов рассказал, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ понимали, что опора на исключительно коммерческие виды связи является ненадежной. Именно поэтому в Силах обороны изначально начали создавать альтернативные каналы