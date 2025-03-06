В 10 раз дороже, чем Starlink: эксперт назвал единственную альтернативу интернета для ВСУ

По словам Сергея Флэша, скорость спутникового интернета OneWeb сопоставима со Starlink, однако тарифы значительно выше для частных лиц.

Related video

Единственной альтернативой интернету Starlink от SpaceX для Сил обороны Украины является спутниковая связь OneWeb. Об этом заявил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.

OneWeb — это молодой европейский провайдер широкополосного доступа к спутниковому интернету. Запуски спутников начались только 2019 года и сейчас на орбите находится 400 спутников из более 600 запланированных. Ранее украинский эксперт по кибербезопасности Константин Корсун упоминал об интернете OneWeb, как об одной возможных альтернатив Starlink.

В свою очередь Сергей Флэш написал, что у ВСУ есть только один альтернативный вариант — OneWeb. Он отметил, что скорость интернета OneWeb сопоставима со Starlink, однако тарифы у европейской компании значительно выше для частных лиц. Кроме того, стоимость терминала OneWeb в десять раз превышает цену Starlink.

Терифы OneWeb

"Почему так все дорого? Потому что этот проект изначально "затачивался" под корпративных клиентов, а не под частных лиц. В SpaceX цены для бизнеса тоже не маленькие", — объяснил Сергей Флэш.

Эксперт отметил, что дотации и поддержка проекта OneWeb на условиях помощи армии Украины со стороны Европы были бы полезны как ВСУ, так и европейскому аналогу Starlink. По его словам, это мог бы быть спецтариф и субсидия на терминал.

Напомним, компания Eutelsat, которой принадлежит система спутников OneWeb, уже заявила, что ведет переговоры с европейскими правительствами о предоставлении дополнительной спутниковой связи в Украине.