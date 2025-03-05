В ЕС нашлась замена спутниковому интернету Starlink для Украины: что известно

Европейская компания утверждает, что может быстро развернуть в Украине свое оборудование для поддержки "наиболее важных миссий и инфраструктур".

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Компания Eutelsat, которой принадлежит система спутников OneWeb, заявила, что ведет переговоры с европейскими правительствами о предоставлении дополнительной спутниковой связи в Украине в качестве альтернативы Starlink. Об этом пишет Financial Times.

В издании подчеркнули, что Украина активно использует Starlink в войне с Россией, однако после того, как США приостановили военную помощь Киеву, возникли опасения, что спутниковая связь ВСУ может оказаться под угрозой.

Тем временем акции Eutelsat взлетели на 123% до 4,50 евро, а затем подешевели на 77%. Инвесторы сделали ставку на то, что усилия ЕС по обеспечению безопасности Украины приведут к росту спроса на услуги компании.

В Eutelsat заявили, что у них есть оборудование, которое можно "быстро развернуть в Украине для подключения наиболее важных миссий и инфраструктур". По данным компании, в переговорах с правительствами Европы речь шла об использовании спутников OneWeb на высоте около 1200 км над землей и спутников Geo на высоте 35 000 км для укрепления связи в Украине и регионе Черного моря.

Что касается сроков развертывания дополнительных терминалов в Украине, в компании отметили, что они зависят от решений о закупках, принимаемых европейскими государствами-членами, и координации инфраструктуры.

Представитель комиссии сообщил журналистам, что изучаются "возможные альтернативы Starlink в Украине". В конечном итоге это может включать доступ к программе правительственной спутниковой связи ЕС GovSatCom, которая объединяет спутниковые европейских стран. По словам одного европейского чиновника, эта услуга не будет введена в эксплуатацию до следующего года, хотя ее запуск может быть ускорен.

По данным издания, OneWeb предоставляет услуги Украине через немецкого дистрибьютора, но его технология старше, чем у Starlink. У американской компании на орбите более 7000 спутников, тогда как у OneWeb их менее 700. Терминалы OneWeb, предназначены для коммерческих и государственных целей, а не для частных лиц. Они больше по размеру и менее портативны, чем Starlink.

Напомним, ранее эксперт по военным радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестов рассказал, в Украине с самого начала полномасштабного вторжения РФ начали создавать альтернативные каналы связи — от радиорелейки до оптоволоконных линий до LTE-модемов.