У ЄС знайшлася заміна супутниковому інтернету Starlink для України: що відомо

Європейська компанія стверджує, що може швидко розгорнути в Україні своє обладнання для підтримки "найважливіших місій та інфраструктур".

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Компанія Eutelsat, якій належить система супутників OneWeb, заявила, що веде переговори з європейськими урядами про надання додаткового супутникового зв'язку в Україні як альтернативи Starlink. Про це пише Financial Times.

У виданні підкреслили, що Україна активно використовує Starlink у війні з Росією, однак після того, як США призупинили військову допомогу Києву, виникли побоювання, що супутниковий зв'язок ЗСУ може опинитися під загрозою.

Тим часом акції Eutelsat злетіли на 123% до 4,50 євро, а потім подешевшали на 77%. Інвестори зробили ставку на те, що зусилля ЄС щодо забезпечення безпеки України призведуть до зростання попиту на послуги компанії.

В Eutelsat заявили, що у них є обладнання, яке можна "швидко розгорнути в Україні для підключення найважливіших місій та інфраструктур". За даними компанії, у переговорах з урядами Європи йшлося про використання супутників OneWeb на висоті близько 1200 км над землею і супутників Geo на висоті 35 000 км для зміцнення зв'язку в Україні та регіоні Чорного моря.

Щодо термінів розгортання додаткових терміналів в Україні, у компанії зазначили, що вони залежать від рішень про закупівлі, які ухвалюються європейськими державами-членами, і координації інфраструктури.

Представник комісії повідомив журналістам, що вивчаються "можливі альтернативи Starlink в Україні". Зрештою це може включати доступ до програми урядового супутникового зв'язку ЄС GovSatCom, яка об'єднує супутникові європейських країн. За словами одного європейського чиновника, ця послуга не буде введена в експлуатацію до наступного року, хоча її запуск може бути прискорений.

За даними видання, OneWeb надає послуги Україні через німецького дистриб'ютора, але його технологія старша, ніж у Starlink. У американської компанії на орбіті понад 7000 супутників, тоді як у OneWeb їх менше ніж 700. Термінали OneWeb, призначені для комерційних і державних цілей, а не для приватних осіб. Вони більші за розміром і менш портативні, ніж Starlink.

Нагадаємо, раніше експерт із військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестов розповів, що в Україні від самого початку повномасштабного вторгнення РФ почали створювати альтернативні канали зв'язку — від радіорелейки до оптоволоконних ліній і до LTE-модемів.