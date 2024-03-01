Власний Starlink? Китай запустив перший високоорбітальний інтернет-супутник

Потужний супутник забезпечуватиме 5G, а також інтернет-зв'язок на території Китаю та у регіонах, залучених до китайського проєкту "Один пояс, один шлях".

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У четвер, 29 лютого, Китай відправив у космос високоорбітальний супутник для безпровідного інтернету з центру запуску "Січан" у південно-західній провінції Сичуань. Про це повідомила китайська інформаційна агенція Xinhua.

Ракета-носій Long March-3B, яка стартувала о 21:03 за місцевим часом (15:03 за Києвом), вивела супутник на навколоземну орбіту.

Видання SpaceNews розповідає, що мова йде про високоорбітальний супутник Internet-01 (Weixing Hulianwan Gaogui-01), розроблений Китайською академією космічних технологій (CAST).

Новий супутник став черговим кроком Китаю з розбудови інфраструктури в космосі. Він призначений для підтримки зв’язку на великих відстанях та покращення якості телекомунікаційних послуг. Супутник буде залучений для забезпечення покриття на території всієї країни та найважливіших ділянок уздовж шляху проєкту "Один пояс, один шлях".

Супутник гратиме важливу роль у розвитку зв’язку 5G, а також у підтримці дослідницьких місій у космосі.

Китай має серію геостаціонарних супутників зв’язку ChinaSat (Zhongxing), а в рік тому запустив перший супутник високошвидкісного інтернету ChinaSat-26, який забезпечує канал передавання даних понад 100 Гбіт/с.

Нагадаємо, що китайське угрупування супутників G60 може скласти конкуренцію Starlink. КНР розбудовує два мегаугруповання, 12 тис.та 13 тис. супутників, а також будує завод, де вироблятимуть 1 супутник на півтора дня. До 2027 року планується налагодити виробництво у масштабах, котрі дадуть можливість справжньої конкуренції зі Starlink. Потужність виробництва становитиме 300 супутників за рік. Завдяки потоковому виробництву час виготовлення супутника скоротиться з 2-3 місяців до півтора дня. Однак це все одно не дозволить зрівнятися зі Starlink: американська SpaceX виробляє 6 супутників на день, тож угрупування на орбіті зростатиме з меншою швидкістю.