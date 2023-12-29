Китай запускає конкурентів інтернету Starlink: виведе на орбіту 25 тисяч супутників

КНР розгортає два проєкти з мегаугрупованнями — по 12 тис. і 13 тис. супутників, а також будує завод, де вироблятимуть 1 супутник за півтора дня.

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У Шанхаї (Китай) запустять виробництво супутників для майбутнього проекту G60 Starlink, який має стати конкурентом Starlink від SpaceX. Як повідомляє китайська газета SCMP, перший супутник уже зійшов із конвеєра.

До 2024 року завод повинен буде випустити щонайменше 108 супутників. Вони увійдуть в угруповання для надання послуг супутникового інтернету. До 2027 року виробництво буде налагоджено таким чином, щоб повноцінно конкурувати зі Starlink, пише видання.

За словами Цао Цзінь, гендиректора Shanghai Gesi Aerospace Technology, державної компанії, створеної 2022 року для управління проєктом G60 Starlink, виробнича потужність заводу становитиме 300 супутників на рік. Завдяки можливостям масового виробництва час, необхідний для створення одного супутника, скоротиться з 2-3 місяців до 1,5 днів. Однак для супутникового оператора Starlink виробляється по 6 супутників на день, тож китайські потужності поки що не обженуть американського конкурента.

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Проект G60 Starlink передбачає запуск 12 тис. супутників. Крім того, у КНР розгорнуть національну мережу Guo Wang із 13 тис., яку теж розглядають як відповідь Китаю на Starlink Ілона Маска.

G60 Starlink стартував у 2016 році. G60 — це назва автомагістралі, яка проходить через кілька промислових міст у районі дельти річки Янцзи. Цей район є одним з економічних центрів Китаю. Мегаугруповання G60 буде використовуватися для передачі інформації з космосу та її обробки. Зібрані дані будуть застосовуватися для потреб транспортної та енергетичної систем, забезпечення зв'язком збройних сил Китаю.

Раніше ми писали про те, що в США з'явився новий оператор супутникового інтернету — HughesNet. Він пропонує тарифні плани дешевше, а швидкість передачі вища, ніж у Starlink.