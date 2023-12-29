Китай запускает конкурентов интернета Starlink: выведет на орбиту 25 тысяч спутников

КНР разворачивает два проекта с мегагруппировками — по 12 тыс. и 13 тыс. спутников, а также строит завод, где будут производить 1 спутник в полтора дня.

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В Шанхае (Китай) запустят производство спутников для будущего проекта G60 Starlink, который должен стать конкурентом Starlink от SpaceX. Как сообщает китайская газета SCMP, первый спутник уже сошел с конвейера.

К 2024 году завод должен будет выпустить как минимум 108 спутников. Они войдут в группировку для предоставления услуг спутникового интернета. К 2027 году производство будет отлажено таким образом, чтобы полноценно конкурировать со Starlink, пишет издание.

По словам Цао Цзинь, гендиректора Shanghai Gesi Aerospace Technology, государственной компании, созданной в 2022 году для управления проектом G60 Starlink, производственная мощность завода составит 300 спутников в год. Благодаря возможностям массового производства время, необходимое для создания одного спутника, сократится с 2–3 месяцев до 1,5 дня. Однако для спутникового оператора Starlink производится по 6 спутников в день, так что китайские мощности пока что не обгонят американского конкурента.

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Проект G60 Starlink предполагает запуск 12 тыс. спутников. Кроме того, в КНР развернут национальную сеть Guo Wang из 13 тыс., которую тоже рассматривают как ответ Китая на Starlink Илона Маска.

G60 Starlink стартовал в 2016 году. G60 — это название автомагистрали, которая проходит через несколько промышленных городов в районе дельты реки Янцзы. Данный район является одним из экономических центров Китая. Мегагруппировка G60 будет использоваться для передачи информации из космоса и ее обработки. Собранные данные будут применяться для нужд транспортной и энергетической систем, обеспечения связью вооруженных сил Китая.

Ранее мы писали о том, что в США появился новый оператор спутникового интернета — HughesNet. Он предлагает тарифные планы дешевле, а скорость передачи выше, чем у Starlink.