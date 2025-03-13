Самый быстрый в мире: китайцы создали эффективный транзистор без кремния

По словам китайских ученых, их 2D-транзистор может работать на 40% быстрее, чем новейшие кремниевые чипы Intel и TSMC, потребляя на 10% меньше энергии.

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Ученые из Пекинского университета заявили о создании 2D-транзистор без использования кремния, который, как утверждается, стал самым быстрым в мире. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Ранее американские исследователи доказали, что кубический арсенид бора больше подходит для создания полупроводниковых чипов, чем кремний. В свою очередь китайский ученые утверждают, что их 2D-транзистор на основе висмута работает на 40% быстрее, чем новейшие 3-нанометровые кремниевые чипы Intel и TSMC. При этом китайский чип потребляет на 10% меньше энергии.

Исследователи из Пекинского университета Фото: Пекинский университет

"Это самый быстрый и эффективный транзистор из когда-либо созданных", — заявили в Пекинском университете.

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Руководитель исследования профессор Пэн Хайлиня отметил, что если инновации в области чипов на основе существующих материалов считаются "коротким путем", то их новую разработку можно сравнить со "сменой полосы движения".

"Хотя этот путь и возник из-за необходимости, связанной с текущими санкциями, он также заставляет исследователей искать решения с новых точек зрения", — заявил профессор Пэн Хайлиня.

Напомним, компания Alphabet уменьшила свою технологию лазерного интернета Taara до небольшого кремниевого фотонного чипа, использующего свет для высокоскоростной передачи данных по воздуху.