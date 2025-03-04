Китай обгоняет США в разработке чипов нового поколения: в чем это уже проявилось

Количество и качество исследований, которые проводят китайцы, повлияет на технологический и производственный баланс мира в ближайшие годы, считают американские аналитики.

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Китай проводит исследования, которые могут стать основой для производства компьютерного оборудования нового поколения. Если дело дойдет до коммерческого применения, то США рискуют потерять свое преимущество в этой области, несмотря на экспортные ограничения. Об этом свидетельствует исследование Джорджтаунского университета в Вашингтоне, опубликованное 3 марта на сайте Обсерватории новых технологий.

Эксперты заметили, что в 018 и 2023 годах исследовательские работы по дизайну и изготовлению чипов включали авторов, связанных с китайскими учреждениями, вдвое чаще, чем авторов из США. Китайцы превзошли американцев не только в количестве, но и в качестве и узнаваемости. Авторы, связанные с Китаем, были соавторами 50% работ, которые входили в 10% наиболее цитируемых за год их публикации, тогда как авторы, связанные с США, достигли показателя лишь 22%.

Напомним, недавно стало известно, что Китай обогнал Южную Корею в развитии электроники. Это признали корейские эксперты отметив, что всего два года назад местные компании лидировали.

Упомянутые исследования касаются многих сфер от обычных компьютерных чипов и быстрых блоков обработки графики, оптимизированных для искусственного интеллекта (ИИ), до совершенно новых архитектур. Чтобы проанализировать их, работникам Джорджтаунского университета пришлось применить алгоритм искусственного обучения. Закари Арнольд, ведущий аналитик Обсерватории новых технологий, пояснил, что работа охватывает в основном новейшие технологии микросхем, а не коммерческие достижения, которые часто уже запатентованы.

"Когда видишь такую большую активность, трудно представить, что это не повлияет на технологический потенциал Китая и, наконец, на производственный потенциал в ближайшие годы", — прокомментировал ученый.

Команда из Обсерватории новых технологий определила, что количество исследований активно растет в сфере нейроморфных вычислений (архитектуры, вдохновленные работой нейронов в мозге) и оптических вычислений, использующих свет и передающих информацию значительно быстрее, чем электроны. Оба типа технологий могут повысить эффективность компьютеров, и Китай сейчас лидирует в обоих упомянутых кластерах по объему документов.

"Китай экспериментирует со многими технологиями следующего поколения, которые, если их коммерциализировать, Соединенным Штатам будет очень трудно контролировать процесс. Если Китай сможет коммерциализировать часть этой технологии, он не только догонит, а потенциально превзойдет", — заявил Джейкоб Фельдгойз, аналитик данных и специалист по Китаю в Джорджтаунском центре безопасности и новых технологий.

Начиная с октября 2022 года Министерство торговли США начало запрещать продажу в Китай некоторых передовых микросхем и производственного оборудования. Правительство США заявило, что оно действует, в частности, потому, что Пекин использует возможности искусственного интеллекта для наблюдения за своими гражданами, а также усиления армии.

В декабре Китай запретил экспорт в США минералов, необходимых для производства микросхем: галлия, германия и сурьмы. Усилились также ограничения по продаже товаров, содержащих графит — важный компонент для работы аккумуляторов.