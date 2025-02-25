Cанкции США помогли: Китай превзошел Южную Корею по развитию электроники, — эксперты

Всего два года назад корейские компании лидировали в сфере полупроводников, а теперь значительно отстают.

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Китай оказался на первом месте по развитию полупроводниковой электроники согласно исследованию Корейского института оценки и планирования науки и технологий. Такие данные приводит издание The Korea Times.

Институт провел опрос среди 39 местных экспертов, по результатам которого Китай получил оценку 94,1% из 100% за развитие высокоинтенсивным и резистивным технологиям памяти. Свои успехи корейцы оценили в 90,9%.

В категории высокопроизводительных и эффективных полупроводниковых технологий для искусственного интеллекта Китай набрал 88,3%, а Южная Корея — 84,1%. Что касается силовых полупроводников, Южная Корея получила 67,5%, а Китай превзошел своего конкурента с результатом 79,8 процента. Напомним, недавно стало известно, что Китай запустил подводный вычислительный центр неимоверной мощности.

В области высокопроизводительных сенсорных технологий следующего поколения Южная Корея сумела сократить разрыв с результатом 81,3 процента, но Китай оказался на первом месте с 83,9 процента. Единственный случай, когда страны сравнялись, был в области передовых технологий упаковки полупроводников, где обе страны набрали 74,2 процента.

Результаты показали разительную перемены по сравнению с 2022 года, когда корейские эксперты провели аналогичное исследование. На тот момент Южная Корея опережала Китай, теперь же значительно ему уступает.

В отчете указывается на растущую неопределенность в местной полупроводниковой промышленности, упоминаются рост Японии и Китая, потенциальные торговые санкции со стороны новой администрации США и усиление конкуренции со стороны стран Юго-Восточной Азии. Авторы считают, что для сохранения конкурентоспособности Южной Корее необходимо обеспечить передовые технологии производства полупроводников, поощрять высококвалифицированные кадры и предотвращать отток квалифицированных специалистов.

Медиа WCCFTech из США предположило, что торговые санкции, введенные США против Китая для сдерживания его развития, имеют совершенно противоположный эффект, поскольку страна, по-видимому, научилась побеждать конкурентов. Отставание Южной Кореи свидетельствует о необходимости внедрения более передовых производственных процессов.

В начале февраля сообщали, что в Китае создали графические процессоры в 10 раз мощнее, чем у Nvidia. Благодаря инновационным методам оптимизации китайская электроника оказалась гораздо эффективнее в некоторых видах вычислений.

Ранее писали, что Китай нашел способ улучшить полупроводники, которые применяются для производства "умного" оружия и не только. Они научились предотвращать дефекты в нитриде галлия (GaN), чтобы сделать материал эффективнее и дешевле.