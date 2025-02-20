Китай запустил подводный вычислительный центр неимоверной мощности: с какой целью

"Капсула данных" с более чем 400 высокопроизводительными серверами была размещена на дне моря.

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Китай разработал новый подводный интеллектуальный вычислительный центр в Линшуе (провинция Хайнань). Об этом пишет Interesting Engineering.

"Капсула данных" с более чем 400 высокопроизводительными серверами была размещена на дне моря. Вычислительная мощность центра эквивалентна 30 000 высокопроизводительным игровым компьютерам, работающих одновременно, за одну секунду выполняется такой же объем вычислений, как у обычных компьютеров за год.

Капсула длиной 18 м и диаметром 3,6 м подключается к клиентским терминалам данных через близлежащую прибрежную станцию. Она использует морскую воду в качестве естественного охладителя для оптимизации энергоэффективности, экономя землю, пресную воду и электроэнергию. Стабильная среда в глубоком море обеспечивает повышенную безопасность и устойчивость объекта.

Интеллектуальные вычислительные центры являются важнейшими активами для исследований, обучения и применения ИИ, предлагая мощные вычислительные ресурсы, которые, как ожидается, ускорят инновации в области ИИ. Новый центр на Хайнане значительно усилит конкурентные преимущества Китая на мировом рынке ИИ.

Центр может выдерживать давление под водой и подключается к терминалам данных через береговую станцию ​​на суше, при этом оборудование обеспечивает стабильную рабочую среду для электронных устройств, свободную от пыли и кислорода.

Установка нового блока произошла на фоне обострения технологического соперничества между Китаем и США, особенно после того, как в прошлом месяце DeepSeek привлекла к себе внимание всего мира мощной моделью искусственного интеллекта, которая, по словам компании, была создана с существенно меньшими затратами, чем другие модели, сообщает китайское издание.

Несколько китайских городов разрабатывают свои интеллектуальные вычислительные центры для удовлетворения растущего спроса на автоматизацию промышленности в условиях продолжающихся цифровых преобразований. International Data Corp раскрыла 219 проектов таких центров в период с 2022 по 2024 год.

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