Китай запустив підводний обчислювальний центр неймовірної потужності: з якою метою

"Капсула даних" з більш ніж 400 високопродуктивними серверами була розміщена на дні моря.

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Китай розробив новий підводний інтелектуальний обчислювальний центр у Ліншуї (провінція Хайнань). Про це пише Interesting Engineering.

"Капсула даних" з більш ніж 400 високопродуктивними серверами була розміщена на дні моря. Обчислювальна потужність центру еквівалентна 30 000 високопродуктивним ігровим комп'ютерам, що працюють одночасно, за одну секунду виконується такий самий обсяг обчислень, як у звичайних комп'ютерів за рік.

Капсула довжиною 18 м і діаметром 3,6 м під'єднується до клієнтських терміналів даних через прилеглу прибережну станцію. Вона використовує морську воду як природний охолоджувач для оптимізації енергоефективності, економлячи землю, прісну воду та електроенергію. Стабільне середовище в глибокому морі забезпечує підвищену безпеку і стійкість об'єкта.

Інтелектуальні обчислювальні центри є найважливішими активами для досліджень, навчання та застосування ШІ, пропонуючи потужні обчислювальні ресурси, які, як очікується, прискорять інновації в галузі ШІ. Новий центр на Хайнані значно посилить конкурентні переваги Китаю на світовому ринку ШІ.

Центр може витримувати тиск під водою і під'єднується до терміналів даних через берегову станцію на суші, водночас обладнання забезпечує стабільне робоче середовище для електронних пристроїв, вільне від пилу й кисню.

Встановлення нового блоку відбулося на тлі загострення технологічного суперництва між Китаєм і США, особливо після того, як минулого місяця DeepSeek привернула до себе увагу всього світу потужною моделлю штучного інтелекту, яку, за словами компанії, було створено з істотно меншими витратами, ніж інші моделі, повідомляє китайське видання.

Кілька китайських міст розробляють свої інтелектуальні обчислювальні центри для задоволення зростаючого попиту на автоматизацію промисловості в умовах тривалих цифрових перетворень. International Data Corp розкрила 219 проєктів таких центрів у період з 2022 по 2024 рік.

Раніше ми писали, що новий ШІ перевершує суперкомп'ютери і вирішує наукові завдання швидше, ніж будь-коли. Команда вчених протестувала DIMON на більш ніж 1 000 цифрових комп'ютерних моделях серця реальних пацієнтів.