Новий ШІ перевершує суперкомп'ютери: вирішує наукові завдання швидше, ніж будь-коли

Команда протестувала DIMON на більш ніж 1 000 цифрових комп'ютерних моделях серця реальних пацієнтів.

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Дослідники з Університету Джонса Гопкінса створили нову модель ШІ під назвою DIMON. Вона може розв'язувати складні рівняння в тисячі разів швидше, просто на персональному комп'ютері. Про це пише Interesting Engineering.

Рівняння з частинними похідними є поширеними математичними задачами. Вони допомагають перетворювати реальні сценарії на математичні моделі для прогнозування майбутніх змін в об'єктах або середовищах. Однак розв'язання цих великих математичних задач зазвичай є роботою для суперкомп'ютерів. Усе стає простіше з появою штучного інтелекту (ШІ).

Нову ШІ-модель DIMON — Diffeomorphic Mapping Operator Learning, — було протестовано на понад 1 000 цифрових комп'ютерних моделях серця реальних пацієнтів. Вона точно передбачила шляхи проходження електричних сигналів у різних структурах серця.

У демонстрації дослідники використовували рівняння з приватними похідними для дослідження серцевої аритмії. Це відбувається, коли людське серце б'ється нерегулярно через спотворені електричні сигнали.

Новий ШІ значно прискорює прогнозування захворювань серця, скорочуючи час розрахунку з годин до 30 секунд. Це можна зробити за допомогою простого комп'ютера, що робить його більш практичним для повсякденного клінічного використання. Це демонструє потенціал ШІ для різних інженерних застосувань, включно з медичною діагностикою.

DIMON використовує ШІ для прогнозування поведінки фізичних систем у різних формах. Він вивчає закономірності для прогнозування таких чинників, як тепло, напруга та рух, що прискорює виконання таких завдань, як оптимізація дизайну і моделювання, специфічне для форми.

Також повідомлялося, що група вчених під керівництвом Google представила нові докази того, що на сучасних квантових пристроях середнього масштабу можна запускати продуктивні схеми, недосяжні для класичних обчислювальних систем.