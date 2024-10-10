Квантовий чип може вирішити завдання, непосильні суперкомп'ютерам: що дізналися вчені

Новий експеримент є частиною глибшого дослідження потенціалу квантових процесорів для виконання складних обчислень, попри перешкоди від фонового шуму.

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Група вчених під керівництвом Google представила нові докази того, що на сучасних квантових пристроях середнього масштабу можна запускати продуктивні схеми, недосяжні для класичних обчислювальних систем. Про це пише HPCwire

Як пояснюють у виданні, вчені використовували метод, званий випадковою вибіркою ланцюгів, для перевірки точності двовимірної сітки надпровідних кубітів (будівельних блоків квантового комп'ютера). Еталоном для оцінки продуктивності квантового комп'ютера порівняно з класичним суперкомп'ютером стала випадкова вибірка ланцюгів.

Цей експеримент показав перехід між двома фазами: у другій, так званій "малошумній фазі", обчислення виявляються досить складними, щоб квантовий комп'ютер перевершив класичні системи. Таким чином вчені продемонстрували, що квантовий процесор може виконувати обчислювальні завдання, які не можуть повторити сучасні суперкомп'ютери.

"Представляючи експеримент RCS у фазі слабкого шуму з 67 кубітами на 32 циклах, ми демонструємо, що обчислювальні витрати нашого експерименту перебувають поза межами можливостей наявних класичних суперкомп'ютерів", — зазначили в Google.

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Повідомляється, що цей експеримент є частиною глибшого дослідження потенціалу квантових процесорів для виконання складних обчислень, незважаючи на перешкоди від фонового шуму. Йдеться про перешкоди, які можуть вплинути на точність обчислень — температуру, магнітні поля і навіть випромінювання з космосу.

За словами вчених, ці перешкоди можуть порушити виконання складних завдань, недосяжних для класичних суперкомп'ютерів. Однак досі було складно визначити, як саме шум впливає на продуктивність квантових схем.

Нагадаємо, нова технологія вчених з Токійського університету може зробити обчислення швидшими. За їхніми словами, такі методи, як дифракційне лиття, можуть подолати різні проблеми, пов'язані з оптичними обчисленнями.

Раніше також повідомлялося, що вчені з Університету науки і технологій Китаю створили пристрій, який може моделювати рух електронів усередині твердотільного матеріалу. Це дослідження демонструє потенціал квантових комп'ютерів, здатних перевершити навіть найпотужніші суперкомп'ютери.