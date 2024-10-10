Квантовый чип может решить задачи, непосильные суперкомпьютерам: что узнали ученые

Новый эксперимент является частью более глубокого исследования потенциала квантовых процессоров для выполнения сложных вычислений, несмотря на помехи от фонового шума.

Related video

Группа ученых под руководством Google представила новые доказательства того, что на современных квантовых устройствах среднего масштаба можно запускать производительные схемы, недостижимые для классических вычислительных систем. Об этом пишет HPCwire

Как объясняют в издании, ученые использовали метод, называемый случайной выборкой цепей, для проверки точности двумерной сетки сверхпроводящих кубитов (строительных блоков квантового компьютера). Эталоном для оценки производительности квантового компьютера по сравнению с классическим суперкомпьютером стала случайная выборка цепей.

Этот эксперимент показал переход между двумя фазами: во второй, так называемой "малошумной фазе", вычисления оказываются достаточно сложными, чтобы квантовый компьютер превзошел классические системы. Таким образом ученые продемонстрировали, что квантовый процессор может выполнять вычислительные задачи, которые не могут повторить современные суперкомпьютеры.

"Представляя эксперимент RCS в фазе слабого шума с 67 кубитами на 32 циклах, мы демонстрируем, что вычислительные затраты нашего эксперимента находятся за пределами возможностей существующих классических суперкомпьютеров", — отметили в Google.

Важно

Самый большой фотонный квантовый компьютер в Европе наконец заработал: что известно

Сообщается, что этот эксперимент является частью более глубокого исследования потенциала квантовых процессоров для выполнения сложных вычислений, несмотря на помехи от фонового шума. Речь идет о помехах, которые могут повлиять на точность вычислений — температуре, магнитных полях и даже излучении из космоса.

По словам ученых, эти помехи могут нарушить выполнение сложных задач, недостижимых для классических суперкомпьютеров. Однако до сих пор было сложно определить, как именно шум влияет на производительность квантовых схем.

Напомним, новая технология ученых из Токийского университета может сделать вычисления быстрее. По их словам, такие методы, как дифракционное литье, могут преодолеть различные проблемы, связанные с оптическими вычислениями.

Ранее также сообщалось, что ученые из Университета науки и технологий Китая создали устройство, которое может моделировать движение электронов внутри твердотельного материала. Это исследование демонстрирует потенциал квантовых компьютеров, способных превзойти даже самые мощные суперкомпьютеры.