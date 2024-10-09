Самый большой фотонный квантовый компьютер в Европе наконец заработал: что известно

Компьютер, названный Paderborn Quantum Sampler, может помочь решить сложные проблемы — от открытия лекарств до производства, логистики и финансов.

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Исследователи из Университета Падерборна в Германии создали крупнейший в Европе фотонный компьютер на основе сэмплирования. Об этом пишет Interesting Engineering.

Компьютер, названный Paderborn Quantum Sampler (PaQS), уже работает. Квантовые компьютеры предоставляют возможность выполнять сложные вычисления за долю времени, которое потребуется самым быстрым в мире кремниевым суперкомпьютерам. Это может помочь решить сложные проблемы — от открытия лекарств до производства, логистики и финансов.

Квантовые компьютеры могут достичь этого, используя свойства квантово-механических эффектов, таких как квантовая запутанность и суперпозиция. Однако эти подходы очень чувствительны и могут быстро накапливать ошибки. Исследователи по всему миру экспериментируют с различными платформами, чтобы уменьшить несовершенства квантовых компьютерных систем. Одним из таких подходов являются фотонные квантовые компьютеры.

Как следует из названия, фотонные квантовые компьютеры используют фотоны или частицы света для выполнения вычислительной работы. Технология быстро развивается в последние годы, поскольку квантовые компьютеры на основе фотонов могут работать при комнатной температуре, что упрощает работу с ними.

Ранее исследователи использовали гауссовскую бозонную выборку в качестве модели фотонных вычислений для создания квантовых компьютеров. Однако в этом случае команда использовала перспективный подход, имея в виду системную интеграцию и программируемость.

Кристина Зильберхорн, физик из Института фотонных квантовых систем Падерборнского университета, объясняя свой подход в пресс-релизе, сообщила, что в своих экспериментах группа использовала программируемый интерферометр для интеграции любой конфигурации по своему выбору.

Преимущество полной программируемости позволит исследователям использовать систему для приложений квантовых вычислений, которые могут появиться в будущем.

Исследовательская группа применила свои знания в области явлений квантовой механики, таких как сжатие и запутывание фотонов, с помощью которых можно манипулировать и использовать квантово-механические свойства.

Однако разработка PaQ потребовала разработки множества новых компонентов. Это было достигнуто в партнерстве с Menlo Systems, Fraunhofer IOF Jena и Swabian Instruments и координировалось Q.ANT, немецкой компанией с опытом в промышленных квантовых технологиях.

В скором времени в рамках сотрудничества будет установлен квантовый компьютер на основе сэмплирования, доступ к которому также будет осуществляться через облако.

Ранее мы сообщали, что квантовый чип поможет производить вычисления, на которые у суперкомпьютеров ушли бы годы. В компании Oxford Ionics уверены, что полезный квантовый компьютер станет доступен миру в ближайшие три года.