Новый ИИ превосходит суперкомпьютеры: решает научные задачи быстрее, чем когда-либо

Команда протестировала DIMON на более чем 1 000 цифровых компьютерных моделях сердца реальных пациентов.

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Исследователи из Университета Джонса Хопкинса создали новую модель ИИ под названием DIMON. Она может решать сложные уравнения в тысячи раз быстрее, прямо на персональном компьютере. Об этом пишет Interesting Engineering.

Уравнения с частными производными являются распространенными математическими задачами. Они помогают преобразовывать реальные сценарии в математические модели для прогнозирования будущих изменений в объектах или средах. Однако решение этих больших математических задач обычно является работой для суперкомпьютеров. Все становится проще с появлением искусственного интеллекта (ИИ).

Новая ИИ-модель DIMON — Diffeomorphic Mapping Operator Learning, — была протестирована на более чем 1 000 цифровых компьютерных моделях сердца реальных пациентов. Она точно предсказала пути прохождения электрических сигналов в различных структурах сердца.

В демонстрации исследователи использовали уравнения с частными производными для исследования сердечной аритмии. Это происходит, когда человеческое сердце бьется нерегулярно из-за искаженных электрических сигналов.

Новый ИИ значительно ускоряет прогнозирование заболеваний сердца, сокращая время расчета с часов до 30 секунд. Это можно сделать с помощью простого компьютера, что делает его более практичным для повседневного клинического использования. Это демонстрирует потенциал ИИ для различных инженерных приложений, включая медицинскую диагностику.

DIMON использует ИИ для прогнозирования поведения физических систем в различных формах. Он изучает закономерности для прогнозирования таких факторов, как тепло, напряжение и движение, что ускоряет выполнение таких задач, как оптимизация дизайна и моделирование, специфичное для формы.

Также сообщалось, что группа ученых под руководством Google представила новые доказательства того, что на современных квантовых устройствах среднего масштаба можно запускать производительные схемы, недостижимые для классических вычислительных систем.