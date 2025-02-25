Санкції США допомогли: Китай перевершив Південну Корею з розвитку електроніки, — експерти

Лише два роки тому корейські компанії лідирували у сфері напівпровідників, а тепер значно відстають.

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Китай опинився на першому місці з розвитку напівпровідникової електроніки згідно з дослідженням Корейського інституту оцінки та планування науки і технологій. Такі дані наводить видання The Korea Times.

Інститут провів опитування серед 39 місцевих експертів, за результатами якого Китай отримав оцінку 94,1% зі 100% за розвиток високоінтенсивних і резистивних технологій пам'яті. Свої успіхи корейці оцінили в 90,9%.

У категорії високопродуктивних і ефективних напівпровідникових технологій для штучного інтелекту Китай набрав 88,3%, а Південна Корея — 84,1%. Що стосується силових напівпровідників, Південна Корея отримала 67,5%, а Китай перевершив свого конкурента з результатом 79,8 відсотка. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Китай запустив підводний обчислювальний центр неймовірної потужності.

У галузі високопродуктивних сенсорних технологій наступного покоління Південна Корея зуміла скоротити розрив з результатом 81,3 відсотка, але Китай опинився на першому місці з 83,9 відсотка. Єдиний випадок, коли країни зрівнялися, був у галузі передових технологій пакування напівпровідників, де обидві країни набрали 74,2 відсотка.

Результати показали разючі зміни порівняно з 2022 роком, коли корейські експерти провели аналогічне дослідження. На той момент Південна Корея випереджала Китай, тепер же значно йому поступається.

У звіті вказується на зростаючу невизначеність у місцевій напівпровідниковій промисловості, згадуються зростання Японії та Китаю, потенційні торговельні санкції з боку нової адміністрації США та посилення конкуренції з боку країн Південно-Східної Азії. Автори вважають, що для збереження конкурентоспроможності Південній Кореї необхідно забезпечити передові технології виробництва напівпровідників, заохочувати висококваліфіковані кадри і запобігати відтоку кваліфікованих фахівців.

Медіа WCCFTech зі США припустило, що торговельні санкції, введені США проти Китаю для стримування його розвитку, мають абсолютно протилежний ефект, оскільки країна, мабуть, навчилася перемагати конкурентів. Відставання Південної Кореї свідчить про необхідність впровадження більш передових виробничих процесів.

На початку лютого повідомляли, що в Китаї створили графічні процесори в 10 разів потужніші, ніж у Nvidia. Завдяки інноваційним методам оптимізації китайська електроніка виявилася набагато ефективнішою в деяких видах обчислень.

Раніше писали, що Китай знайшов спосіб поліпшити напівпровідники, які застосовуються для виробництва "розумної" зброї і не тільки. Вони навчилися запобігати дефектам у нітриді галію (GaN), щоб зробити матеріал ефективнішим і дешевшим.