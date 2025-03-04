Китай обганяє США у розробці чипів нового покоління: у чому це вже проявилося

Кількість та якість досліджень, які проводять китайці, вплине на технологічний та виробничий баланс світу у найближчі роки, вважають американські аналітики.

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Китай проводить дослідження, які можуть стати основою для виробництва комп'ютерного обладнання нового покоління. Якщо справа дійде до комерційного застосування, то США ризикують втратити свою перевагу у цій галузі попри експортні обмеження. Про це свідчить дослідження Джорджтаунського університету у Вашингтоні, опубліковане 3 березня на сайті Обсерваторії нових технологій.

Експерти помітили, що 018 і 2023 роками дослідницькі роботи з дизайну та виготовлення чіпів включали авторів, пов’язаних з китайськими установами, вдвічі частіше, ніж авторів із США. Китайці перевершили американців не тільки у кількості, а й у якості та впізнаваності. Автори, пов’язані з Китаєм, були співавторами 50% робіт, які входили до 10% найбільш цитованих за рік їх публікації, тоді як автори, пов'язані із США, досягли показника лише 22%.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Китай обігнав Південну Корею у розвитку електроніки. Це визнали корейські експерти зазначивши, що лише два роки тому місцеві компанії лідирували.

Згадані дослідження стосуються багатьох сфер від звичайних комп’ютерних чіпів і швидких блоків обробки графіки, оптимізованих для штучного інтелекту (ШІ), до абсолютно нових архітектур. Щоб проаналізувати їх, працівникам Джорджтаунського університету довелося застосувати алгоритм штучного навчання. Закарі Арнольд, провідний аналітик Обсерваторії нових технологій, пояснив, що робота охоплює в основному новітні технології мікросхем, а не комерційні досягнення, які часто вже запатентовані.

"Коли бачиш таку велику активність, важко уявити, що це не вплине на технологічний потенціал Китаю та, зрештою, на виробничий потенціал у найближчі роки", — прокоментував вчений.

Команда з Обсерваторії нових технологій визначила, що кількість досліджень активно зростає у сфері нейроморфних обчислень (архітектури, натхненні роботою нейронів у мозку) та оптичних обчислень, що використовують світло і передають інформацію значно швидше, ніж електрони. Обидва типи технологій можуть підвищити ефективність комп'ютерів, і Китай наразі лідирує у обох згаданих кластерах щодо обсягу документів.

"Китай експериментує з багатьма технологіями наступного покоління, які, якщо їх комерціалізувати, Сполученим Штатам буде дуже важко контролювати процес. Якщо Китай зможе комерціалізувати частину цієї технології, він не тільки наздожене, а потенційно перевершить", — заявив Джейкоб Фельдгойз, аналітик даних і фахівець з Китаю в Джорджтаунському центрі безпеки та нових технологій.

Починаючи з жовтня 2022 року Міністерство торгівлі США почало забороняти продаж до Китаю деяких передових мікросхем і виробничого обладнання. Уряд США заявив, що він діє, зокрема, тому, що Пекін використовує можливості штучного інтелекту для спостереження за своїми громадянами, а також посилення армії.

У грудні Китай заборонив експорт до США мінералів, необхідних для виробництва мікросхем: галію, германію і сурми. Посилилися також обмеження щодо продажу товарів, що містять графіт — важливий компонент для роботи акумуляторів.