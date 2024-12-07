Китай знайшов новий спосіб залишити США без чипів: що придумали

Пекін запроваджує обмеження слідом за останніми обмеженнями США щодо китайського сектора мікросхем.

У вівторок Китай заборонив експорт до Сполучених Штатів найважливіших мінералів галію, германію і сурми. Про це пише Reuters. Ці матеріали можуть мати потенційне військове застосування, що призвело до загострення торговельної напруженості наступного дня після чергових заходів Вашингтона щодо китайського сектору мікросхем.

Директива Міністерства торгівлі про товари подвійного призначення, що мають як військове, так і цивільне застосування, посилається на проблеми національної безпеки. Наказ, який набуває чинності негайно, також вимагає більш суворого контролю кінцевого використання графітових товарів, що відправляються в США. Графіт є компонентом акумуляторів електромобілів.

Галій і германій використовуються в напівпровідниках, а германій також використовується в інфрачервоній технології, оптоволоконних кабелях і сонячних батареях. Сурма використовується в кулях та іншій зброї, а графіт є найбільшим за обсягом компонентом акумуляторів електромобілів.

Цей крок викликав нові побоювання, що Пекін може націлитися на інші важливі мінерали, включно з тими, що мають ще ширше застосування, як-от нікель або кобальт.

Дані китайської митниці показують, що цього року по жовтень не було поставок обробленого і необробленого германію або галію в США, хоча роком раніше це був четвертий і п'ятий за величиною ринок цих мінералів відповідно.

Аналогічним чином, загальні поставки сурм'яної продукції з Китаю в жовтні впали на 97% порівняно з вереснем після набуття чинності рішення Пекіна про обмеження експорту.

Минулого року на частку Китаю припало 48% загальносвітового видобутку сурми, яку використовують у боєприпасах, інфрачервоних ракетах, ядерній зброї та окулярах нічного бачення, а також в акумуляторах і фотоелектричному обладнанні.

За даними консалтингової компанії Project Blue, цього року на частку Китаю припало 59,2% виробництва рафінованого германію і 98,8% виробництва рафінованого галію.

За даними інформаційного агентства Argus, ціни на триоксид сурми в Роттердамі з початку року зросли на 228% і досягли 39 000 доларів за тонну 28 листопада.

Заява Китаю прозвучала після того, як у понеділок Вашингтон розпочав третю за три роки кампанію з репресій щодо китайської напівпровідникової промисловості, обмеживши експорт для 140 компаній, зокрема й для виробника обладнання для мікросхем Naura Technology Group.

Трамп, чий перший чотирирічний термін у Білому домі був відзначений запеклою торговельною війною з Китаєм, під час своєї президентської кампанії заявив, що введе 10%-ві мита на китайські товари, і пригрозив 60%-вими митами на китайський імпорт.

Представник Білого дому заявив, що Сполучені Штати оцінюють нові обмеження, але зроблять "необхідні кроки" у відповідь, не вдаючись у подробиці.

У вівторок кілька китайських промислових груп закликали своїх членів купувати вітчизняні напівпровідники, а одна з них заявила, що американські чипи більше не є безпечними і надійними.

Нагадаємо, виробник процесорів TSMC, що базується на Тайвані, повідомив своїм клієнтам у Китаї про припинення постачання всіх 7-нм і більш просунутих чипів для ШІ з 11 листопада.

Зі свого боку Китай посилив контроль над мінералами, необхідними для виробництва комп'ютерних чипів, через що іноземним компаніям, особливо виробникам напівпровідників, стало значно складніше їх купувати.