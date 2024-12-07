Китай нашел новый способ оставить США без чипов: что придумали

Пекин вводит ограничения вслед за последними ограничениями США в отношении китайского сектора микросхем.

Во вторник Китай запретил экспорт в Соединенные Штаты важнейших минералов галлия, германия и сурьмы. Об этом пишет Reuters. Эти материалы могут иметь потенциальное военное применение, что привело к обострению торговой напряженности на следующий день после очередных мер Вашингтона в отношении китайского сектора микросхем.

Директива Министерства торговли о товарах двойного назначения, имеющих как военное, так и гражданское применение, ссылается на проблемы национальной безопасности. Приказ, который вступает в силу немедленно, также требует более строгого контроля конечного использования графитовых товаров, отправляемых в США. Графит является компонентом аккумуляторов электромобилей.

Галлий и германий используются в полупроводниках, а германий также используется в инфракрасной технологии, оптоволоконных кабелях и солнечных батареях. Сурьма используется в пулях и другом оружии, а графит является крупнейшим по объему компонентом аккумуляторов электромобилей.

Этот шаг вызвал новые опасения, что Пекин может нацелиться на другие важные минералы, включая те, которые имеют еще более широкое применение, такие как никель или кобальт.

Данные китайской таможни показывают, что в этом году по октябрь не было поставок обработанного и необработанного германия или галлия в США, хотя годом ранее это был четвертый и пятый по величине рынок этих минералов соответственно.

Аналогичным образом, общие поставки сурьмяной продукции из Китая в октябре упали на 97% по сравнению с сентябрем после вступления в силу решения Пекина об ограничении экспорта.

В прошлом году на долю Китая пришлось 48% общемировой добычи сурьмы, которая используется в боеприпасах, инфракрасных ракетах, ядерном оружии и очках ночного видения, а также в аккумуляторах и фотоэлектрическом оборудовании.

По данным консалтинговой компании Project Blue, в этом году на долю Китая пришлось 59,2% производства рафинированного германия и 98,8% производства рафинированного галлия.

По данным информационного агентства Argus, цены на триоксид сурьмы в Роттердаме с начала года выросли на 228% и достигли 39 000 долларов за тонну 28 ноября.

Заявление Китая прозвучало после того, как в понедельник Вашингтон начал третью за три года кампанию по репрессиям в отношении китайской полупроводниковой промышленности, ограничив экспорт для 140 компаний, включая производителя оборудования для микросхем Naura Technology Group.

Трамп, чей первый четырехлетний срок в Белом доме был отмечен ожесточенной торговой войной с Китаем, в ходе своей президентской кампании заявил, что введет 10%-ные пошлины на китайские товары, и пригрозил 60%-ными пошлинами на китайский импорт.

Представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты оценивают новые ограничения, но предпримут "необходимые шаги" в ответ, не вдаваясь в подробности.

Во вторник несколько китайских промышленных групп призвали своих членов покупать отечественные полупроводники, а одна из них заявила, что американские чипы больше не являются безопасными и надежными.

Напомним, производитель процессоров TSMC, базирующийся на Тайване, сообщил своим клиентам в Китае о прекращении поставки всех 7-нм и более продвинутых чипов для ИИ с 11 ноября.

В свою очередь Китай ужесточил контроль над минералами, необходимыми для производства компьютерных чипов, из-за чего иностранным компаниям, особенно производителям полупроводников, стало значительно сложнее их покупать.