Найшвидший у світі: китайці створили ефективний транзистор без кремнію

За словами китайських учених, їхній 2D-транзистор може працювати на 40% швидше, ніж новітні кремнієві чипи Intel і TSMC, споживаючи на 10% менше енергії.

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Вчені з Пекінського університету заявили про створення 2D-транзистор без використання кремнію, який, як стверджується, став найшвидшим у світі. Про це пише газета South China Morning Post (SCMP).

Раніше американські дослідники довели, що кубічний арсенід бору більше підходить для створення напівпровідникових чипів, ніж кремній. Своєю чергою китайські вчені стверджують, що їхній 2D-транзистор на основі вісмуту працює на 40% швидше, ніж новітні 3-нанометрові кремнієві чипи Intel і TSMC. При цьому китайський чип споживає на 10% менше енергії.

Дослідники з Пекінського університету Фото: Пекінський університет

"Це найшвидший і найефективніший транзистор із коли-небудь створених", — заявили в Пекінському університеті.

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Керівник дослідження професор Пен Хайліня зазначив, що якщо інновації в галузі чипів на основі наявних матеріалів вважаються "коротким шляхом", то їхню нову розробку можна порівняти зі "зміною смуги руху".

"Хоча цей шлях і виник через необхідність, пов'язану з поточними санкціями, він також змушує дослідників шукати рішення з нових точок зору", — заявив професор Пен Хайліня.

Нагадаємо, компанія Alphabet зменшила свою технологію лазерного інтернету Taara до невеликого кремнієвого фотонного чіпа, що використовує світло для високошвидкісного передавання даних повітрям.