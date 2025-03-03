Краще за оптоволокно: створено крихітний чип для дешевого і швидкого інтернету (фото)

Під час випробувань фотонні чипи Taara успішно передали дані на відстань кілометра зі швидкістю 10 гігабіт на секунду.

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Компанія Alphabet зменшила свою технологію лазерного інтернету Taara до невеликого кремнієвого фотонного чипа, що використовує світло для високошвидкісного передавання даних повітрям. Про це повідомив генеральний директор проєкту Taara Махеш Крішнасвамі в X Blog.

Крішнасвамі зазначив, що золотим стандартом високошвидкісного підключення сьогодні вважається оптоволокно, але воно часто не підходить через ціну або географію. Зі свого боку технологія Taara обіцяє знизити вартість підключення і працює в оптичній області, де пропускна здатність практично безмежна.

Якщо традиційне оптоволокно використовує світло для передавання даних підземними кабелями, то Taara використовує дуже вузький, невидимий світловий промінь для передавання даних зі швидкістю до 20 гігабіт на секунду на відстань до 20 кілометрів.

Кремнієвий фотонний чип Taara Фото: X/Alphabet

"Ми використовуємо систему дзеркал, датчиків, прецизійної оптики та інтелектуального програмного забезпечення для механічного вирівнювання променя саме там, де він має бути. Коли два промені знаходять один одного, вони з'єднуються разом, утворюючи безпечний зв'язок для передачі даних. Ці блоки можна встановити за години, а не за дні, місяці або навіть роки, які можуть знадобитися для прокладання оптоволокна", — пояснив гендиректор проєкту.

Повнорозмірна система Taara, що отримала назву Lightbridge, фізично керує світлом за допомогою системи дзеркал, датчиків і обладнання. Новим кроком у цій технології став чип, який використовує програмне забезпечення для управління, відстеження та коригування променя світла без громіздких рухомих частин.

"Ми взяли більшу частину основних функцій Taara Lightbridge — який має розмір світлофора — і зменшили його до розміру нігтя", — заявив Крішнасвамі.

Кремнієвий фотонний чип Taara Фото: X/Alphabet

Під час лабораторних випробувань два чипи успішно передали дані зі швидкістю 10 гігабіт на секунду на відстань 1 кілометр. За даними Taara, це перший раз, коли кремнієві фотонні чипи передали такі високопродуктивні дані на відкритому повітрі на таку відстань.

"Наша команда уявляє собі майбутнє, в якому підключення не обмежене кабелями і не обмежене вартістю. Радикально зменшуючи розмір і складність наших систем, ми прагнемо в кінцевому підсумку радикально знизити вартість підключення, створюючи мережевий ефект у галузі", — підкреслили в Taara.

Наразі триває робота над створенням чипа наступного покоління, який буде доступний у наступному продукті Taara, запланованому на 2026 рік.

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