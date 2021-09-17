Лазерний інтернет дозволив вченим передати 700 ТБ даних на відстань в 5 км (відео)

Нова технологія зв'язку забезпечила швидкість до 20 Гбіт/с, але тільки в умовах прямої видимості між двома установками.

Інженери холдингу Alphabet (йому належить Google) розробили і випробували в Африці новітню систему лазерного зв'язку Project Taara.

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Про це пише видання The Verge.

Під час випробувань на 5-кілометровій ділянці між Браззавілем в Республіці Конго і Кіншасі в Демократичній Республіці Конго розробникам вдалося передати 700 ТБ даних протягом 20-ти днів. Незважаючи на те, що міста розташовані всього в декількох кілометрах один від одного, для проведення оптоволоконного інтернету було б потрібно 400 км кабелю.

В основу проекту лягла технологія оптичного зв'язку у вільному просторі або FSOC (Free Space Optical Communications), яка за допомогою лазерів дозволяє встановити зв'язок зі швидкістю 20 Гбіт/с між двома установками в межах прямої видимості. При цьому канал працював без збоїв 99,9% часу, незважаючи на туман, легкий дощ і птахів, які пролітали повз. Африка опинилася підходящим місцем для Project Taara через посушливий клімат, якому не властиві сильні зливи, що псують видимість.

Устаткування необхідно встановити на великій висоті, а потім потрапити лазерним променем в приймач, розташований на відстані декількох кілометрів від передавача. Модулі автоматично синхронізують положення відносно один одного і перенаправляють промені за допомогою дзеркал, якщо вони відхиляються на 5 градусів або менше. Для серйозніших відхилень встановлена система управління, що дозволяє інженерам віддалено налагодити зв'язок.

[ + – ] Установки для прийому-передачі лазерного сигналу Фото: Bridenstine

Спочатку FSOC був частиною Project Loon — системи бездротового інтернет-зв'язку з використанням гелієвих кульок, які літають у стратосфері. У січні Alphabet згорнула цю програму, проте не закинула перспективну технологію. Кілька років тому Project Taara почали випробування в Індії та Кенії, проте з набагато меншим успіхом.

Раніше писали, що SpaceX запускає супутники з лазерами для інтернету Starlink. Розробники очікують, що з часом нове обладнання забезпечить високошвидкісне покриття по всій Землі.

Вчені також придумали, як запустити квантовий інтернет з космосу за допомогою супутників. Вони розробили технологію на основі пристроїв квантової пам'яті, здатних утричі прискорити передачу даних в порівнянні зі звичайним супутниковим зв'язком або оптоволокном.