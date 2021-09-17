Лазерный Интернет позволил ученым передать 700 ТБ данных на расстояние в 5 км (видео)

Новая технология связи обеспечила скорость до 20 Гбит/с, но только в условиях прямой видимости между двумя установками.

Инженеры холдинга Alphabet (ему принадлежит Google) разработала и испытала в Африке новейшую систему лазерной связи Project Taara.

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Об этом пишет издание The Verge.

Во время испытаний на 5-километровом участке между Браззавилем в Республике Конго и Киншасой в Демократической Республике Конго разработчикам удалось передать 700 ТБ данных в течение 20-ти дней. Несмотря на то что города находятся всего в нескольких километрах друг от друга, при проведении оптоволоконного Интернета потребовалось бы 400 км кабеля.

В основу проекта легла технология оптической связи в свободном пространстве или FSOC (Free Space Optical Communications), которая при помощи лазеров позволяет установить связь со скоростью 20 Гбит/с между двумя установками в пределах прямой видимости. При этом канал работал без сбоев 99,9% времени, несмотря на туман, легкий дождь и пролетавших мимо птиц. Африка оказалась подходящим местом для Project Taara из-за засушливого климата, которому не свойственны сильные ливни, портящие видимость.

Оборудование необходимо установить на большой высоте, а затем попасть лазерным лучом в приемник, расположенный в нескольких километрах от передатчика. Модули автоматически синхронизируют положение относительно друг друга и перенаправляют лучи при помощи зеркал, если они отклоняются на 5 градусов или меньше. Для более серьезных отклонений установлена система управления, позволяющая инженерам удаленно наладить связь.

[ + – ] Установки для приема-передачи лазерного сигнала Фото: The Verge

Изначально FSOC был частью Project Loon — системы беспроводной интернет-связи с использованием гелиевых шаров, летающих в стратосфере. В январе Alphabet свернула эту программу, однако не забросила перспективную технологию. Несколько лет назад Project Taara начали испытывать в Индии и Кении, однако с гораздо меньшим успехом.

Ранее писали, что SpaceX запускает спутники с лазерами для Интернета Starlink. Разработчики ожидают, что со временем новое оборудование обеспечит высокоскоростное покрытие по всей Земле.

Ученые также придумали, как запустить квантовый интернет из космоса при помощи спутников. Они разработали технологию на основе устройств квантовой памяти, способных в три раза ускорить передачу данных по сравнению с обычной спутниковой связью или оптоволокном.