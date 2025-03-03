Лучше оптоволокна: создан крошечный чип для дешевого и быстрого интернета (фото)

В ходе испытаний фотонноые чипы Taara успешно передали данные на расстояние километра со скоростью 10 гигабит в секунду.

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Компания Alphabet уменьшила свою технологию лазерного интернета Taara до небольшого кремниевого фотонного чипа, использующего свет для высокоскоростной передачи данных по воздуху. Об этом сообщил генеральный директор проекта Taara Махеш Кришнасвами в X Blog.

Кришнасвами отметил, что золотым стандартом высокоскоростного подключения сегодня считается оптоволокно, но оно часто не подходит из-за цены или географии. В свою очередь технология Taara обещает снизить стоимость подключения и работает в оптической области, где пропускная способность практически безгранична.

Если традиционное оптоволокно использует свет для передачи данных по подземным кабелям, то Taara использует очень узкий, невидимый световой луч для передачи данных со скоростью до 20 гигабит в секунду на расстояние до 20 километров.

Кремниевый фотонный чип Taara Фото: X/Alphabet

"Мы используем систему зеркал, датчиков, прецизионной оптики и интеллектуального программного обеспечения для механического выравнивания луча именно там, где он должен быть. Когда два луча находят друг друга, они соединяются вместе, образуя безопасную связь для передачи данных. Эти блоки можно установить за часы, а не за дни, месяцы или даже годы, которые могут потребоваться для прокладки оптоволокна", — объяснил гендиректор проекта.

Полноразмерная система Taara, получившая название Lightbridge, физически управляет светом с помощью системы зеркал, датчиков и оборудования. Новым шагом в этой технологии стал чип, который использует программное обеспечение для управления, отслеживания и корректировки луча света без громоздких движущихся частей.

"Мы взяли большую часть основных функций Taara Lightbridge — который имеет размер светофора — и уменьшили его до размера ногтя", — заявил Кришнасвами

Кремниевый фотонный чип Taara Фото: X/Alphabet

В ходе лабораторных испытаний два чипа успешно передали данные со скоростью 10 гигабит в секунду на расстояние 1 километр. По данным Taara, это первый раз, когда кремниевые фотонные чипы передали такие высокопроизводительные данные на открытом воздухе на такое расстояние.

"Наша команда представляет себе будущее, в котором подключение не ограничено кабелями и не ограничено стоимостью. Радикально уменьшая размер и сложность наших систем, мы стремимся в конечном итоге радикально снизить стоимость подключения, создавая сетевой эффект в отрасли", — подчеркнули в Taara.

В настоящее время идет работа над созданием чипа следующего поколения, который будет доступен в следующем продукте Taara, запланированном на 2026 год.

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