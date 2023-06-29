Лазерный интернет будет работать быстрее и стоить дешевле, чем обычный (видео)

Устройства размером со светофор передают друг другу сигналы в виде лучей. Они обходятся дешевле, чем прокладка оптоволокна, при этом не уступает по скорости.

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Alphabet, материнская компания Google, запускает дешевый лазерный интернет в рамках проекта Taara. Руководитель проекта Махеш Кришнасвами рассказал подробности информационному агентству Reuters.

Alphabet уже давно пытается обеспечить доступ в интернет жителям отдаленных районов. Сначала она запустила в стратосферу воздушные шары Loon с лазерными передатчиками, но этот проект провалился из-за слишком высоких затрат. Инженеры не опустили руки и в 2016 году запустили проект Taara силами инновационной лаборатории под названием X, которая решила передавать данные с помощью подобных лазеров.

В основе технологии лежат приборы размером со светофор, которые обмениваются сигналами в виде направленных лучей света. По сути своей, Taara работает как оптоволоконное соединение, только без каких-либо кабелей.

Лазерный интернет Taara в городе Фото: Alphabet

"Мы называем это компостированием лунных выстрелов", — прокомментировал руководитель лаборатории X Астро Теллер. — "Каждый день Taara перемещает больше данных, чем Loon за всю свою историю".

По словам Махеша Кришнасвами, сейчас дела идут неплохо, Taara уже обеспечивает связь в в 13 странах, включая Австралию, Кению и Фиджи. Недавно компания объединила усилия с одним из крупнейших телекоммуникационных и интернет-провайдеров Индии Bharti Airtel, чтобы развернуть масштабную интернет-сеть в стране. Махеш Кришнасвами недавно побывал в индийской деревне Осура, где жил в детстве, чтобы проследить за установкой оборудования для высокоскоростного интернета.

"По всей Индии сотни тысяч таких деревень, — сказал он. "Мне не терпится увидеть, как эта технология может пригодиться для подключения всех этих людей к сети".

Технический директор Bharti Airtel Рандип Секхон отметил, что Taara поможет обеспечить более быстрый и дешевый интернет-сервис в городах развитых стран, поскольку установить лазерные модули проще, чем прокладывать оптоволоконные кабели между зданиями.

В 2021 году писали, что лазерный интернет Taara позволил передать 700 ТБ данных на расстояние в 5 км. Ученые провели эксперимент Браззавилем в Республике Конго и Киншасой в Демократической Республике Конго, где проводить оптоволокно очень дорого и сложно.